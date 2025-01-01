Верховна Рада готує штрафи 5100 гривень за паркування на місцях для людей з інвалідністю

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Штрафи за паркування на місцях для людей з інвалідністю
Відповідний законопроект підтримав сьогодні Кабмін. Тепер його має проголосувати Верховна Рада. Про це повідомляє нардеп Олексій Гончаренко.
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Окрім цього водіїв з інвалідністю та осіб, що перевозять людей з інвалідністю, зобовʼязують встановлювати та використовувати:
- Знак “Водій з інвалідністю”
- Інформацію про наявність інвалідності у формі QR-ідентифікатора
В разі невиконання цих вимог, паркування на відповідних місцях також може призвести до штрафу.
Нагадаємо що зараз у разі виявлення правопорушення патрульні виносять постанову за ч. 6 ст. 122 (Зупинка чи стоянка на місцях, на яких дозволено зупинку чи стоянку лише транспортних засобів, якими керують водії з інвалідністю або водії, які перевозять осіб з інвалідністю) КУпАП. Санкцією цієї статті передбачено штраф у розмірі від 1020 до 1700 гривень.