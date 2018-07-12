Навіть під тиском протестувальників народні депутати 12 липня не стали розглядати законопроекти про розмитнення "євроблях". Знайшлись важливіші законопроекти.

Сьогодні нардепи не розглядали проект про зниження податків на автомобілі. Натомість вони займались законом про антикорупційний суд та законопроектом що до призначення членів Центральної Виборчої Комісії.

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Нагадаємо, що голова Комітету з питань податкової та митної політики Ніна Южаніна особисто та публічно просила Голову Верховної Ради Андрія Парубія поставити на голосування питання про включення в порядку денного законопроектів №8487 та №8488 що лібералізують розмитнення автомобілів в Україні.

За словами Андрія Парубія завтра народні обранці будуть продовжувати вдосконалювати виборче законодавство. Якщо питання ЦВК буде оперативно вирішено і у депутатів в останній робочий день перед відпусткою залишиться час, можливо, вони звернуть увагу на законопроекти про доступне розмитнення авто.