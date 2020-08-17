Верховна рада прийняла у першому читанні законопроект про підвищення штрафів для водіїв та автовласників.

Нещодавно парламентарі підтримали законопроект №2695, який передбачає підвищення штрафу за невикористання ременів безпеки чи мотошоломів з 3 до 30 неоподаткованих мінімумів (тобто з 51 до 510 гривень). Утім, на цьому перелік підвищення грошового покарання не зупинився.

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Покарання очікує водіїв які не зареєстрували автомобіль належним чином. Це ж саме стосується водіїв, які їздять без номерних знаків. Для них штрафи підвищили від 170 до 510 гривень, а у разі повторного порушення — від 255 до 680 гривень.

Утім, найбільше постраждають водії через перевищення швидкості більше, ніж на 50 км/год. Їм доведеться сплатити за це 3,4 тисячі гривень. Аналогічний розмір штрафу очікує на водіїв, які тікають з місця ДТП.

Варто нагадати, що штраф за перевищення швидкості, які зафіксовані в автоматичному режимі, накладається на юридичного власника автомобіля, а не на водія-порушника.

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