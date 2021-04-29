"Листи щастя" не приходитимуть автовласникам які вже сплатили штраф. Відповідний закон прийняла сьогодні Верховна Рада.

В Україні "листи щастя" будуть не надсилати автовласникам, які відразу оплатили штраф. Верховна Рада схвалила відповідний законопроект №5058 у другому читанні. "За" проголосували 305 парламентаріїв.

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Постанову про накладення адмінстягнення, що не була виконана шляхом сплати 50% розміру штрафу протягом 10 днів з дня її винесення, будуть надсилати юридичному власнику автомобіля або “відповідальному користувачу”.

"За зверненням особи постанова про накладення адміністративного стягнення, що вважається виконаною, надсилається рекомендованим листом на її адресу протягом п'яти днів з моменту отримання звернення", - вказано у повідомленні.