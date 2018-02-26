Новий Верховний Суд України погодився зі старим в частині абсолютності права потерпілого на відшкодування шкоди його заподіювача. Верховний Суд підтвердив, що винуватець ДТП повинен відшкодувати збиток, незважаючи на страховку.

Верховний Суд в складі колегії суддів Першої судової палати Касаційного цивільного суду при розгляді справи № 344/10730/15-ц роз'яснив, що право потерпілого на відшкодування шкоди його заподіювача є абсолютним і суд не вправі відмовити в такому позові на тій підставі, що цивільно правова відповідальність заподіювача шкоди застрахована.

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Суди стягнули матеріальні збитки, завдані позивачу з вини відповідача, який порушив Правила дорожнього руху. Рішення залишені без змін, їх виконання відновлено. Касаційний цивільний суд визнав безпідставним доводи відповідача про те, що:

нести відповідальність за шкоду повинен страховик, якому він сплачує страхові внески;

позивач є неналежним, оскільки не володіє пошкодженим автомобілем.

Позивач керував автомобілем на підставі водійських прав і реєстраційного документа на транспортний засіб, що відповідно до статей 395, 396, 1166, 1187 ЦК, пунктом 2.2 ПДР дає йому право захищати своє речове право і вимагати відшкодування збитків. А відповідач не спростував презумпцію вини заподіювача шкоди. При цьому особа здійснює свої права вільно, на власний розсуд. Особа не може бути примушена до дій, вчинення яких не є обов'язковим для нього.

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Таким чином підтверджено правову позицію Верховного Суду України, висловлена під час розгляду справ № 6-954цс16, № 6-2808цс15 про те, що потерпілий в ДТП може вимагати відшкодування збитків у заподіювача шкоди, незважаючи на те, що відповідальність останнього застрахована.