Подібну ініціативу висунула влада Німеччини, аби уникнути санкцій від Европейського суду, за недостатню роботу над зменшенням рівня атмосферного забруднення.

Намагаючись знизити емісію парникових газів та уникнути значних штрафів, влади Німеччини пропонують скоротити дорожній рух, зробивши громадський транспорт безкоштовним.

Перший експеримент стартує в кінці цього року в п'яти містах країни. “Ми розглядаємо варіант введення безкоштовного користування громадським транспортом для скорочення числа приватних автомобілів. Ефективна боротьба з забрудненням повітря без подальших непотрібних зволікань – першорядне завдання для Німеччини", – заявили німецькі урядовці верховному комісару ЄС з питань навколишнього середовища. Ідея буде протестована найпізніше в кінці року в п'яти містах західної Німеччини, включаючи Бонн, Ессен і Мангейм.

Комплекс дій, направлених німецьким урядом на подолання екологічної кризи також включає розвиток каршерінгу, створення зон низької емісії та скорочення шкідливих викидів автобусів та вантажного транспорту.

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