Ветерани зможуть опанувати фах автомеханіка та отримати стипендію

Головна мета курсу — сприяти працевлаштуванню ветеранів – колишнім військовим, які брали участь у захисті України під час військової агресії рф. Беручи участь у Програмі, ветерани зможуть трансформувати свій унікальний військовий досвід у цінний ресурс для суспільства, з можливістю застосування у професійній діяльності. Також можливості Програми створюють простір для особистісного розвитку, професійної реалізації та побудови мирного майбутнього для кожного ветерана.

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Учасники Програми прослухають теоретичний онлайн-курс, а також отримають практичні заняття, які проходитимуть на базі ПІІ «Тойота-Україна» у Києві. Початок курсу запланований на 26 червня 2025 року.

На період практичної частини курсу компанія організує для учасників з інших міст проживання у готелі, харчування (сніданок, обід, вечерю), а також трансфер із готелю у Києві до місця проведення практичної підготовки.

Найбільш старанні учасники програми отримають мотиваційну виплату в розмірі 20 000 грн. Окрім цього, після успішного фінального тестування можливе подальше працевлаштування в дилерській мережі ПІІ «Тойота-Україна» за наявності відповідних відкритих вакансій.

Щоб стати учасником слід мати:

громадянство України;

базову профільну освіту та/або попередній досвід роботи за фахом механіка, чи суміжною спеціалізацією, та / або відповідний професійний досвід;

придатний психологічний та фізичний стан здоров’я, оскільки робота механіка (у випадку подальшого працевлаштування) передбачає навантаження та потребує відповідної фізичної сили й витривалості;

наявність власного ПК та доступу до інтернету для проходження онлайн теоретичної частини курсу. За відсутності цієї умови можна скористатися обладнанням у найближчому до місця проживання дилерському центрі Toyota;

можливість самостійної оплати переїзду до Києва для проходження практичної частини курсу.

Відбір кандидатів на участь у Програмі складається з наступних етапів: