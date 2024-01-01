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Ветерани зможуть опанувати фах автомеханіка та отримати стипендію

ПІІ «Тойота-Україна» розпочинає набір кандидатів серед ветеранів на проходження курсу в межах «Програми розвитку «Академія майстерності Тойота» за спеціальністю «Механік основного сервісу». Таким чином компанія прагне допомогти ветеранам побудувати майбутнє шляхом здобуття сучасних знань та практичних навичок і опанування нової професії.
Навчання для ветеранів: автослюсар Toyota - Auto24
Редакція Авто24
logo16 травня, 07:02
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Головна мета курсу — сприяти працевлаштуванню ветеранів – колишнім військовим, які брали участь у захисті України під час військової агресії рф. Беручи участь у Програмі, ветерани зможуть трансформувати свій унікальний військовий досвід у цінний ресурс для суспільства, з можливістю застосування у професійній діяльності. Також можливості Програми створюють простір для особистісного розвитку, професійної реалізації та побудови мирного майбутнього для кожного ветерана.

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Учасники Програми прослухають теоретичний онлайн-курс, а також отримають практичні заняття, які проходитимуть на базі ПІІ «Тойота-Україна» у Києві. Початок курсу запланований на 26 червня 2025 року.

На період практичної частини курсу компанія організує для учасників з інших міст проживання у готелі, харчування (сніданок, обід, вечерю), а також трансфер із готелю у Києві до місця проведення практичної підготовки.

Найбільш старанні учасники програми отримають мотиваційну виплату в розмірі 20 000 грн. Окрім цього, після успішного фінального тестування можливе подальше працевлаштування в дилерській мережі ПІІ «Тойота-Україна» за наявності відповідних відкритих вакансій.

Щоб стати учасником слід мати:

  • громадянство України;
  • базову профільну освіту та/або попередній досвід роботи за фахом механіка, чи суміжною спеціалізацією, та / або відповідний професійний досвід;
  • придатний психологічний та фізичний стан здоров’я, оскільки робота механіка (у випадку подальшого працевлаштування) передбачає навантаження та потребує відповідної фізичної сили й витривалості;
  • наявність власного ПК та доступу до інтернету для проходження онлайн теоретичної частини курсу. За відсутності цієї умови можна скористатися обладнанням у найближчому до місця проживання дилерському центрі Toyota;
  • можливість самостійної оплати переїзду до Києва для проходження практичної частини курсу.

Відбір кандидатів на участь у Програмі складається з наступних етапів:

  • спілкування з учасниками у форматі телефонного або відеоінтерв’ю;
  • проведення технічного тестування для визначення рівня професійних знань у форматі телефонного або відеоінтерв’ю;
  • розгляд документів учасників;
  • спілкування з психологом;
  • спілкування з фахівцем з підбору персоналу та керівником Програми.
  • Про результати відбору до Програми учасники будуть проінформовані засобами електронного зв’язку на вказані ними електронні адреси.
  • За детальною інформацією та переліком необхідних документів, будь ласка, звертайтеся до координаторки Програми Віталії Шулакової: +380 99 110 70 62.
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