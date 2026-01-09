Від нечуваної інтенсивної роботи по ворогу стволи самохідок Archer зношуються швидко, але це радує

Експерти зазначили, що мова йде не про символічний внесок, а про стабільне впровадження артилерійської платформи в щоденну контрбатарейну боротьбу України.

Окрім цього, як уточнює посольство Швеції в Україні на своїй X-сторінці, додано постачання стволів гармат, бо вони вже через інтенсивне бойове використання швидко зношуються.

Зношені стволи гармат радують, бо ворогів меншає

Самохідні гаубиці мають схвальні відгуки в українських артилеристів. Зокрема в 45-й артилерійській бригаді ЗСУ, на яку посилається посольство Швеції, високо оцінили цю зброю за надзвичайну ефективність проти російських позицій.

Мова йде про максимальне за відстанню 50-кілометрове ураження позицій з технікою та особовим складом ворога. Щоправда, інтенсивне використання "Арчерів" призвело до швидкого зносу стволів і Швеція вже у середині 2025 року надіслала понад 10 запасних.

"Наша сучасна гаубиця встановлена на важкому всюдиході та дистанційно керована з броньованої кабіни. Передові балістичні розрахунки, швидке передислокування, висока точність з можливістю використання міжнародних боєприпасів – це про неї", – зазначають у дипломатичному відомстві союзників.

Будівельні машини стають воєнними

Будівельний самоскид Volvo A30D перелицювали під потреби вйськових: вийшло вдало. Фото: BAE Systems Bofors

Високоавтоматизована шведська 155-мм гаубиця встановленому на всюдихідному транспортному засобі з колісною формулою 6x6. Компанія-розробник BAE Systems Bofors перелицювала під потреби військових цивільне будівельне шасі самоскида Volvo A30D (327 к.с.) такої ж колісної формули, забронювавши бойове відділення гарматної надбудови, кабіну та моторну нішу.

Привабливість у тому, що екіпаж працює із захищеної кабіни, залишаючись фізично відокремленим від гармати та арсеналу з боєзапасом.

Снаряди летять далеко та влучно

Арсенал для снарядів вміщує 21 снаряд з 18-зарядним магазином. Це дозволяє зробити чергу з трьох пострілів за 20 секунд та виконати інтенсивне завдання, яке спустошує магазин приблизно за 3,5 хвилини.

Прицільна дальність стрільби фугасними боєприпасами сягає приблизно 40 км, протиброньові боєприпаси з сенсорними детонаторами Bonus летять на приблизно 35 км, а високоточні ураження Excalibur – приблизно 50 км.

Головне, швидко відпрацювати по ворогу й змитися

Archer можна розгорнути для вогневої роботи вже через 20 секунд після прибуття на позицію. За стільки ж часу можна згорнути роботу й покинути цю ділянку задля уникнення удару у відповідь.

Потужний двигун та повний привід на шість коліс дозволяють швидко передислокуватися у безпечне місце.