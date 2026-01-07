Укр
Від пилососів до суперкарів: китайська Dreame виходить на сцену CES з новим брендом Kosmera

На виставці CES 2026, що стартувала 7 січня, несподівану увагу привернув новий автомобільний бренд Kosmera, за яким стоїть відомий виробник побутової техніки Dreame Technology. Компанія показала зображення одразу двох автомобілів, які заявлені як моделі нового енергоспоживання. Один із них позиціонується як флагманський суперкар, інший — як високопродуктивний спортивний автомобіль.
Dreame показала два суперкари Kosmera на CES 2026 — цього разу без прямого копіювання Bugatti - Auto24

Суперкар Kosmera

Старша модель Kosmera одразу дає зрозуміти свої амбіції. Передню частину формує велика решітка у формі підкови, яка викликає асоціації з європейськими гіперкарами, але без прямого копіювання. По боках розміщені масивні двошарові повітрозабірники, а сам бампер має канали для спрямування потоку повітря до радіаторів і зменшення аеродинамічного опору, пише CarNewsChina.

Силует типово суперкарний: низький ніс, різко нахилена передня стійка та плавна лінія даху. Автомобіль отримав приховані дверні ручки, п’ятиспицеві диски та яскраві жовті гальмівні супорти. Ззаду — світлодіодна смуга на всю ширину, великий дифузор і активний спойлер. Суперкар матиме 1903 к.с., причому кожне колесо розвиватиме близько 476 кінських сил.

Kosmera декларує амбітну ціль — співвідношення потужності до маси на рівні 1:1. Для цього використовується шасі з композитів аерокосмічного класу та елементів, надрукованих на 3D-принтері. Підвіска активна, з лінійними електродвигунами, здатна миттєво переходити від комфортного режиму до налаштувань, близьких до трекових.

Другий автомобіль: спортивний, але масовіший

Молодша модель орієнтована на сегмент високопродуктивних спортивних авто нового енергоспоживання. Вона отримала велику веретеноподібну решітку з вертикальними хромованими елементами, вузькі фари та чітко окреслені повітряні канали в передньому бампері.

Профіль підкреслюють широкі колісні арки та багатоспицеві диски великого діаметра. Задня частина виконана в подібному стилі до флагмана — світлова смуга на всю ширину, агресивний дифузор і вертикальний елемент на задньому склі, який, імовірно, покращує аеродинаміку.

Менше Bugatti, більше власного обличчя

Ще восени Dreame опинилася в центрі критики після публікації рендерів, які майже буквально повторювали Bugatti Chiron. Тоді дизайн виглядав не як натхнення, а як пряме запозичення. Нинішні автомобілі Kosmera виглядають значно обережніше і вже не створюють враження копії, хоча загальні риси гіперкарів у них все ще відчутні.

Чи перетворяться ці концепти на серійні моделі — поки що відкрите питання. Але сам факт, що бренд побутової техніки серйозно заявляє про себе у світі суперкарів, робить Kosmera одним із найнеочікуваніших дебютантів CES 2026.

