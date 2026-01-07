Від пилососів до суперкарів: китайська Dreame виходить на сцену CES з новим брендом Kosmera

Старша модель Kosmera одразу дає зрозуміти свої амбіції. Передню частину формує велика решітка у формі підкови, яка викликає асоціації з європейськими гіперкарами, але без прямого копіювання. По боках розміщені масивні двошарові повітрозабірники, а сам бампер має канали для спрямування потоку повітря до радіаторів і зменшення аеродинамічного опору, пише CarNewsChina.

Силует типово суперкарний: низький ніс, різко нахилена передня стійка та плавна лінія даху. Автомобіль отримав приховані дверні ручки, п’ятиспицеві диски та яскраві жовті гальмівні супорти. Ззаду — світлодіодна смуга на всю ширину, великий дифузор і активний спойлер. Суперкар матиме 1903 к.с., причому кожне колесо розвиватиме близько 476 кінських сил.

Kosmera декларує амбітну ціль — співвідношення потужності до маси на рівні 1:1. Для цього використовується шасі з композитів аерокосмічного класу та елементів, надрукованих на 3D-принтері. Підвіска активна, з лінійними електродвигунами, здатна миттєво переходити від комфортного режиму до налаштувань, близьких до трекових.

Другий автомобіль: спортивний, але масовіший

Молодша модель орієнтована на сегмент високопродуктивних спортивних авто нового енергоспоживання. Вона отримала велику веретеноподібну решітку з вертикальними хромованими елементами, вузькі фари та чітко окреслені повітряні канали в передньому бампері.

Профіль підкреслюють широкі колісні арки та багатоспицеві диски великого діаметра. Задня частина виконана в подібному стилі до флагмана — світлова смуга на всю ширину, агресивний дифузор і вертикальний елемент на задньому склі, який, імовірно, покращує аеродинаміку.

Менше Bugatti, більше власного обличчя

Ще восени Dreame опинилася в центрі критики після публікації рендерів, які майже буквально повторювали Bugatti Chiron. Тоді дизайн виглядав не як натхнення, а як пряме запозичення. Нинішні автомобілі Kosmera виглядають значно обережніше і вже не створюють враження копії, хоча загальні риси гіперкарів у них все ще відчутні.

Чи перетворяться ці концепти на серійні моделі — поки що відкрите питання. Але сам факт, що бренд побутової техніки серйозно заявляє про себе у світі суперкарів, робить Kosmera одним із найнеочікуваніших дебютантів CES 2026.