Від євровіньєтки відмовилася ще одна країна, але у сусідів вона лишилася

Ключова для країни система Eurovignette діяла для важких вантажівок на кількох європейських автомагістралях, але її термін спливає 30 червня. Наступного дня розпочне діяти новий податок, який базується на пробігу.

Як пише vrachtwagenheffing.nl, оплату проїзду вантажівок буде визначатися за кожен пройдений кілометр. Щоб визначити цю суму, потрібна така інформація:

технічна максимальна маса;

клас викидів CO2;

іноді також клас викидів Euro.

Структурна зміна моделі плати за проїзд

Із зазначеної дати власники важких вантажних транспортних засобів повинні будуть платити відповідно до пройдених кілометрів, а не за фіксованою тимчасовою оплатою, як це наразі відбувається з Eurovignette. У результаті цього Eurovignette після 30 червня 2026 року більше не буде потрібна в Нідерландах.

Нова система покликана зробити справедливий розподіл витрат на інфраструктуру, узгоджуючи оплату з фактичним використанням дорожньої мережі та впливом кожного транспортного засобу на довкілля.

Скриншот: Авто24

Для транспортного сектору це означає глибоку зміну у плануванні витрат і маршрутів, особливо в стратегічній країні для міжнародного руху.

Ситуації, за яких ви можете отримати штраф

У таких ситуаціях ви можете отримати штраф з початку дії плати за проїзд вантажівками.Упродовж перших шести місяців штраф становить половину звичайної суми штрафу.

У вас немає договору з постачальником послуг зі сплати мита за проїзд вантажівок у Нідерландах.

Штраф: 800,00 євро (до 1 січня 2027 року: 400,00 євро).

Ви керуєте автомобілем з вимкненою платною автомагістраллю.

Штраф: 500,00 євро (до 1 січня 2027 року: 250,00 євро).

Ви керуєте автомобілем з несправним пунктом стягнення плати за проїзд.

Штраф: 500,00 євро (до 1 січня 2027 року: 250,00 євро).

Ви керуєте автомобілем з платною автомагістраллю, що належить іншій вантажівці.

Штраф: 500,00 євро (до 1 січня 2027 року: 250,00 євро).

Ви можете отримати максимум один штраф протягом 24 годин. Якщо ви скоїте більше одного порушення протягом 24 годин, ви отримаєте штраф лише за порушення з найбільшим розміром штрафу.

У яких сусідніх країнах євровіньєтки діють?

Хоча Нідерланди виходять із цієї системи, євровіньєтка й надалі залишатиметься обов'язковою в інших державах-членах угоди. Зокрема, вона і надалі діятиме в Люксембурзі та Швеції для машин вантажністю понад 12 тонн GVW, що рухаються автомагістралями та швидкісними шляхами й підлягають платі.

Відтак, міжнародні перевізники повинні будуть продовжувати купувати Eurovignette, якщо вони працюють у цих країнах, навіть якщо вони більше не потребують її для роботи на території Нідерландів.

Повернення коштів і вже придбані євровіньєтки

Відповідні служби Нідерландів зреагували на це. Вже дано роз'яснення, що перевізники з придбаними й дійсними після 30 червня 2026 року Eurovignette і які користуються автомагістралями лише в Нідерландах, зможуть подати заявку на повернення коштів за звичайною процедурою.