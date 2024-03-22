Вилучити авто для потреб Сил оборони на законних підставах можуть в першу чергу у тих громадян, у власності яких перебуває два і більше транспортних засоби однієї категорії.

Комітет Верховної Ради з національної безпеки визначився з певними блоками законопроєкт 10449 про посилення мобілізації. Зокрема, йдеться про мобілізацію транспортних засобів. Це можуть бути як легкові, вантажні, пасажирські машини, так і спеціальна техніка, а також човни, катери та інші плавзасоби.

Як пише "Судово-юридична газета", вже стало відома підтримана Комітетом позиція щодо виконання громадянами військово-транспортного обов’язку і надання автомобілів. Якщо законопроєкт пройде в голосуванні, то військово-транспортний обов’язок буде використано з метою задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань на особливий період транспортними засобами (у тому числі водними).

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За словами народного депутата Владлен Неклюдова, однією з поправок "пропонується поширювати військово-транспортний обов'язок на громадян, у яких у власності перебуває два і більше транспортних засоби однієї й тієї ж категорії".

На думку народних депутатів, застосування такого зваженого підходу до виконання військово-транспортного обов'язку буде "захищати інтереси тих громадян, які є власниками лише одного транспортного засобу однієї категорії, що є необхідним для сім'ї, для роботи громадян, у яких заробіток невід'ємно пов'язаний з наявністю автомобіля тощо".

Порядок виконання військово-транспортного обов’язку, норми безоплатного залучення, вилучення та примусового відчуження транспортних засобів і техніки на період мобілізації та у воєнний час визначається Кабміном. Фото: Авто24

Порядок відшкодування державою вартості майна чи збитків, яких зазнають центральні та місцеві органи виконавчої влади, інші державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи й організації, а також громадяни внаслідок вилучення чи примусового відчуження транспортних засобів в особливий період, визначається законом. Порядок компенсації шкоди, завданої транспортним засобам внаслідок їх залучення під час мобілізації, визначається КМУ.

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Обсяги транспортних засобів за типами та марками, що планується залучити під час мобілізації, для підприємств, установ та організацій усіх форм власності встановлюються згідно з Мобілізаційним планом України місцевими державними адміністраціями за поданням територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки.

Про мобілізацію транспортних засобів з автосалонів у "мобілізаційному законопроєкті" поки не згадується. Фото: Авто24

Залучення транспортних засобів під час мобілізації здійснюється ТЦК, Центральним управлінням або регіональними органами СБУ, відповідними підрозділами розвідувальних органів України на підставі рішень місцевих державних адміністрацій, що оформлюються відповідними розпорядженнями.

Прийняття-передання транспортних засобів, залучених під час мобілізації, та їх повернення після оголошення демобілізації здійснюються на підставі актів прийняття-передання, в яких зазначаються відомості про власників, технічний стан, залишкову (балансову) вартість та інші необхідні відомості, що дають змогу ідентифікувати транспортні засоби. Повернення транспортних засобів власнику здійснюється протягом 30 календарних днів з моменту оголошення демобілізації.

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Міністерство внутрішніх справ України у порядку, встановленому Урядом, забезпечує подання до ТЦК підтримки відомостей про зареєстровані транспортні засоби, які можуть бути призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період.

Є ще одна суттєва деталь: з моменту оголошення загальної мобілізації транспортні засоби, які призначені для доукомплектування Збройних Сил України та інших військових формувань в особливий період та перебувають на військовому обліку у ТЦК, забороняється відправляти до інших областей або за межі території України, передавати права власності на них юридичним особам або громадянам, в оренду (лізинг), надавати їх як предмет застави для виконання зобов’язань за договорами про надання кредиту та гарантії перед банківською установою, а також вчиняти інші дії, що унеможливлюють передачу таких транспортних засобів військовим формуванням.