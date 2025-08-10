Вінтажні Alfa Romeo стоять в “мертвому” дилерському центрі в Бельгії: відео

Для поціновувачів бренду Alfa Romeo натрапити на приховану колекцію класичних моделей – це просто мрія. Як виявилось, подібне місце існує в Бельгії. Покинутий дилерський центр приховує колекцію вінтажних авто. Це забуте місце виявив ютубер “The Bearded Explorer”, який поділився його історією у власному огляді.

Місцезнаходження автосалону залишається нерозкритим з очевидних причин, але сліди часу та занедбаності важко не помітити. На території ростуть бур'яни, вивіски вицвіли, а всередині все вкрито пилом. Всередині та зовні території є кілька рідкісних моделей Alfa Romeo у різному стані.

Серед найбільш помітних автомобілів, що вціліли, – седан 166 з 3,0-літровим двигуном Busso V6. У виставковому залі стоїть синій 156 GTA з таким самим двигуном. Серед інших моделей, що з'являються на відео, — класична Giulia, Alfetta, 75 (Milano), кілька Alfa Romeo 33, включаючи підготовлений до гонок екземпляр, 155 зі спеціальними колесами, 145, а також новіші 156, 147, GT та 159 Sportwagon.

Крім того, можна навіть побачити автомобілі інших автовиробників, такі як Smart Forfour, Abarth Punto та пару родстерів MG TF. Цікаво те, що деякі автівки виглядають доглянутими, адже мають чисті салони та надуті колеса. Це особливо помітно в зоні обслуговування, яка виглядає більш організованою, ніж очікувалося.

Історією цього дилерського центру поділилася дружина колишнього керівника та власника. Як виявилось, її чоловік трагічно загинув в ДТП й відтоді її син час від часу підтримує цей простір, проте сам офіс роками залишався недоторканим. Ця трагічна історія пояснює, чому родина загиблого не хотіла продавати будівлю чи транспортні засоби, що до неї прилягають.

Ніхто не може сказати, скільки з цих автомобілів досі їздять або наскільки складно їх буде відновити. Але якщо їх коли-небудь виставлять на аукціон, можна з упевненістю сказати, що фанати Alfa Romeo вишикуються в чергу, щоб отримати шанс привезти один додому.