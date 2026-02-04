За що оштрафували українського перевізника у Польщі на півмільйона гривень

Оскільки тема електронного стягнення плати за проїзд виходить нині на пік найгарячішого обговорення через масштабне 40-відсоткове зростання, то й штраф відповідно накладався вже з нових фінансових нормативів.

Однак у багатьох виникає питання, а яким чином українська фура упродовж восьми місяців уникала плати. Це питання поставили експерти 40ton.net.

Польські податківці пригадали все

Перевірку української вантажівки щодо збору плати за проїзд польськими дорогами Національна податкова адміністрація провела в передостанній день січня.

Транспортний засіб зупинили на автомагістралі А4 поблизу Катовіце. Припускають, що він регулярно їздив польськими дорогами і не сплачував жодних зборів за електронну плату за проїзд протягом останніх восьми місяців.

Перевізник довго "відбиватиме" штраф

Упродовж майже трьох кварталів ця справа залишалася безкарною, але усі неоплачені поїздки були зафіксовані в системі. При зупинці фури та після перевірки інспектори KAS наклали на перевізника адміністративні штрафи у понад 43 000 злотих (520 000 гривень).

Щоб вантажівці дозволили рух далі, перевізнику поставили вимогу – спочатку заплати всю суму.

Рекордний штраф не у нас

Тут варто зауважити, що таких випадків є чимало. Штраф для українського перевізника саме за таке порушення не є рекордним. Пальму лідерства польські податківці у 2024 році віддали рефрижератору нідерландського перевізника.

Тоді транспортний засіб здійснив понад 500 поїздок у Польщі без оплати. На власника компанії наклали штраф у розмірі 91 500 злотих, це в конвертації на українську національну валюту потягнуло на понад мільйон гривень.