Tatra чи Mercedes-Benz: на яких шасі роблять вітчизняну САУ "Богдана"

Про тонкощі в технологічній карті українського підприємства розповів в інтерв'ю спеціалізованому виданню Militarnyi генеральний директор компанії "Українська бронетехніка" Владислав Бельбас.

Підстави для такого твердження у Владислава Бельбаса ґрунтовні й сумніву не підлягають, оскільки "Українська бронетехніка" є одним з виробників колісної бази під ці самохідки.

Чия ходова в пріоритеті

За словами гендиректора "Бронетхніки", перші установки створювалися на базі КрАЗ-6322. Згодом під гарматну надбудову почали ставити білоруське шасі МАЗ-6317.

Далі настала черга чеської ходової від Tatra Trucks. Під самохідну гармату адаптували модель Tatra T815-7. У 2024 році САУ також стали випускати на базі чеської вантажівки Tatra Phoenix 8×8.

Нині для встановлення гарматних надбудов "Богдана" використовують не тільки шасі Tatra, але й ходову Mercedes-Benz Zetros.

До чого тут "Українська бронетехніка"

А це підприємство має визначальне значення: для виробника самохідок воно є своєрідним аутсорсінговим партнером, що спеціалізується на адаптації шасі Tatra до вимог САУ.

Отримані з Чеської Республіки вантажівки Tatra ставлять на перелицювання. У машини повністю знімають кабіну та внутрішні елементи.

На те місце ставлять зварену броньовану капсулу з броньованим склом вікон спереду та з боків. В новий салон вмонтовують чеську панель приладів, рульову колонку та інше обладнання, притаманне вантажівкам Tatra. Дещо додається з адаптованої атрибутики

Що далі з перелицьованим шасі

З цехів "Української бронетехніки" шасі переганяють на завод з виробництва гармат. Там на раму монтують 155-мм артилерійську частину САУ "Богдана", адаптують установку під роботу екіпажу, здійснюють заводські випробування як гаубиці, так і ходової.

Торік завод щомісяця відвантажував у війська по 40 артилерійських систем Богдана. До речі, такий темп тримається уже другий рік поспіль.



"Наш виробник САУ Богдана настільки масштабував виробництво, що вузьким місцем стало постачання шасі, а не артилерійських систем", – розповів Бельбас.

Через це артустановку нині монтують одночасно на чотирьох різних шасі. Це допомагає вгамувати потреби української армії.