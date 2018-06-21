Комунальне об'єднання "Київгенплан" розробляє схему розміщення гаражів і парковок у столиці для розв′язання проблем із транспортом. Одна з пропозицій – платний в'їзд в центральну частину міста.

За офіційними даними у Києві зареєстровано понад 900 тис. авто, 767 тис. із яких легкові. Але у столиці також їздить багато авто що зареєстровані у інших населених пунктах. Разом вони створюють чимало проблем, які комунальне об'єднання "Київгенплан" намагається вирішити розробляючи схему розміщення гаражів і парковок у столиці.

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"У кожній країні свій особливий підхід, але принцип вирішення питання один – зацікавленість населення в поїздках на громадському транспорті, будівництво перехоплюючих паркінгів, упорядкування місць уздовж вулиць і найголовніше – це чіткий контроль за виконанням правил паркування в дозволених місцях та високі штрафи за їх порушення", – повідомляють в інституті.

"Мета розробки схеми розміщення гаражів та автостоянок у Києві – поліпшення транспортної ситуації в місті за рахунок звільнення проїзних частин вулиць від стоянок автотранспорту, зменшення кількості машин, що в'їжджають, передбачення місць під перехоплюючі паркінги, обмеження в'їзду автомобілів у центральну частину міста, забезпечення населення Києва необхідними розрахунково-нормативними паркомісцями... 10% (орієнтовно 7 тис. машино-місць) легкових автомобілів можливо перехопити на в'їздах до міста, розмістивши перехоплювальні паркінги", – ідеться в повідомленні.

В'їзд у центральну частину міста планують зробити платним.

"Для обмеження в'їзду в центральну частину міста передбачається розміщення перехоплювальних паркінгів на межі центрального ядра. Таким чином, частина населення пересяде на громадський транспорт. Окрім того, пропонується обмежити будівництво паркінгів, установити тарифи на паркування з індексом збільшення на центральну зону", – зазначили в інституті.

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Також проект передбачає завершення будівництва Подільського та інших мостових переходів.