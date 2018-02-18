Фахівці вважають, що у випадку масової появи на вулицях Лондона безпілотних авто дорожній трафік тільки погіршиться.

Інфраструктура Лондона не готова до переходу на безпілотні авто щонайменше до 2030 року. Про це говорить у дослідженні Транспортного комітету Лондонської асамблеї. Тому їх використання раніше цього часу недоцільно.

Згідно дослідження науковців, нинішня інфраструктура не готова до використання безпілотних авто, автобусів та дронів для доставки пошти до осель. Засилля цих транспортних засобів може паралізувати місто.

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Окрім того, науковці передбачають негативний соціальний ефект – втрату робочих місць водіями таксі та автобусів.

Вирішення проблеми транспорту Лондона фахівці бачать зміну маршрутів існуючого транспорту, а також розширення послуг каршерінгу (користування одним авто багатьма людьми), поки роботи не почнуть витісняти людей з автодоріг та вулиць.

Нагадаємо, що перший у світі безпілотник для охорони показали на відео.