Який штраф за перевищення швидкості найбільший у світі

Однак ця новина не варта й дірки від бублика, оскільки її зміст дуже зачерствів. Водій Ferrari Testaro дійсно перевищив швидкість на 57 кілометрів. Він мав на спідометрі 137 км/год на ділянці дороги з обмеженням у 80 км/год.

Але це сталося дуже і дуже давно. Події у ці дні виповнюється 16 років. Про інцидент 7 січня 2010 року написала News.BBC. Так що новизною тут навіть і не пахне. Втім, рекордом "новина" також тут похвалитися не може, бо він давно вже побитий.

Швейцарія безжалісна до "шумахерів"

У Швейцарії й правда дуже високі штрафи за перевищення швидкості, але він може бути й маленьким. Все залежить від обставин та статків.

У нинішньому згаданому конкретному випадку суд встановив, що статки власника Ferrari Testarossa оцінювалися приблизно у 19,3 мільйона євро. З огляду на таку фінансову спроможність, а також на серйозність порушення, скоєне не вперше, розмір штрафу склав понад 246 200 євро.

Однак з того часу пройшло 16 років і та сума накладеного штрафу рекордною не вважається.

Рекорд Швейцарію не покинув

Загалом же найбільші штрафи за перевищення швидкості суттєво різняться залежно від країни та системи нарахування (фіксована сума або відсоток від доходу). Швейцарія орієнтується на статки власника машини.

Станом на 1 січня 2026 рік ситуація виглядає так:

Світовий рекорд тримає Швейцарія. Найбільший штраф у розмірі 1,09 млн доларів (930 162 євро) отримав шведський водій на автомобілі Mercedes-Benz SLS AMG.

Друге місце тримає згаданий штраф 290 000 $ (246 200 євро) виписаний у Швейцарії водієві Ferrari Testarossa (2010 рік).

На третьому місці Фінляндія. Там у 2023 році одному з найбагатших людей країни виписали штраф у 121 000 євро. Він накладений за перевищення швидкості на 30 км/год.

Що маємо в Україні

Станом на січень 2026 року в Україні зі штрафами за перевищення швидкості все стабільно. Розмір залишається фіксованими, хоча тривають обговорення щодо скасування "нештрафованого" порогу у +20 км/год та впровадження бальної системи.

Скільки платимо:

перевищення швидкості на понад 50 км/год – 1700 грн;

перевищення швидкості я на 20–50 км/год – 340 грн.

А як у інших країнах

Інформація по штрафах подається станом на грудень 2025 року. Розбіжності в сумах великі. Для прикладу візьмемо ключові для нас країни.

Польща – максимальний штраф за рішенням суду може сягати 30 000 злотих (близько 6500 євро) за особливо тяжкі порушення.

Німеччина – максимальна сума за перевищення швидкості становить близько 623–800 євро, але за водіння в нетверезому стані штрафи значно вищі (до 3000 євро).

Євросоюз (загальні тенденції 2026) – країни ЄС активно синхронізують покарання, де за перевищення на 30+ км/год штрафи в середньому становлять 150–300 євро.