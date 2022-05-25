Власник Kia Sorento проїхав 1 мільйон кілометрів, замінивши 9 двигунів та чотири коробки передач.

Механік американського дилерського центру Kia розповів кумедною історію – власник Kia Sorento 2012 року випуску відразу після покупки доплатив за розширену гарантію на десять років без обмеження пробігу. За цей час кросовер подолав 608 тисяч миль (майже мільйон кілометрів), а дилер безплатно поміняв дев’ять моторів та чотири трансмісії.

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Стверджується, що дилер був змушений 203 рази поміняти оливу, двадцять разів промити трансмісію, дев’ять разів замінити двигун і чотири рази – коробку передач. У 2012 році гарантія на десять років без обмеження пробігу для Kia Sorento коштувала 7000 доларів. При цьому лише одна заміна двигуна коштуватиме 4500 доларів, а за найскромнішими підрахунками за десять років власник Sorento заощадив близько 33 тисяч доларів.

Хоча Kia Sorento не входить у рейтинг найненадійніших автомобілів, проблеми з двигунами концерну Hyundai добре відомі. Півтора року тому корейський автовиробник навіть був змушений витратити майже три мільярди доларів на усунення дефектів двигунів Theta II.