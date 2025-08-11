Власник Lexus подав до суду на Toyota через відкликання, яке не стосується його авто

Відкликання ніколи не бувають приємними для власників автомобілів й більшість водіїв прагнуть якнайшвидше усунути дефекти свого авто різноманітними способами. Як розповідає Carscoops, один чоловік, що володіє Lexus RX 2025, почав перейматись настільки, що вжив юридичних заходів, навіть не перевіривши, чи стосується відклична кампанія його авто.

Ще на початку лютого Toyota розпочала відкликання, яке охоплювало певні моделі Toyota Camry 2025 року, Lexus NX 2025 року та Lexus RX 2024-2025 років випуску. Загалом це стосується близько 41 000 автомобілів, але автовиробник стверджує, що менше одного відсотка мають проблему, яка призвела до відкликання.

Ця проблема стосується потенційно несправного паска безпеки на другому ряду сидінь. Він міг бути пошкоджений під час виробництва. Компанія Toyota повідомила, що усі авто з дефектом отримають нові ремені, але, схоже, цієї гарантії виявилось замало для позивача з Нью-Йорка. Зазначається, що власник Lexus RX 2025 року заявив, що японський автовиробник повинен відшкодувати йому кошти.

Він каже, що Toyota винна йому за “години його часу”, “автомобіль, вартість якого знизилась” та за “транспортування себе та свого несправного автомобіля класу до сертифікованого механіка Toyota або Lexus”. Проте, його позов, як виявилось, має велику проблему. Згідно з CarComplaints, Toyota поскаржилася судді на те, що позивач не підтвердив, чи підлягає його автомобіль відкликанню.

Компанія надала офіційну юридичну відповідь, в якій йдеться, що “позивач навіть не наводить фактів, які б свідчили про те, що його транспортний засіб насправді підлягає відкликанню, попри посилання на прес-реліз Toyota, в якому зазначається, що потенційно постраждалі транспортні засоби можна ідентифікувати за ідентифікаційним номером транспортного засобу (VIN) або інформацією про номерний знак”. Тепер автовиробник очікує на рішення щодо відхилення позову.