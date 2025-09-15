Власник Mazda вирішив зекономити 120 доларів на обслуговуванні й зробив його сам за 6000 доларів: фото

Деякі автолюбителі намагаються заощадити гроші там, де це абсолютно недоцільно. Нещодавно цей урок засвоїв один власників Mazda в Канаді, коли проста заміна оливи двигуна вартістю 120 канадських доларів (90 доларів США), перетворилась на солідний ремонт в 6000 канадських доларів ($4330).

Як розповідає Carscoops, згідно з дописом на Reddit людини, яка, схоже, є майстром дилерського центру, причина полягала в піддоні картера. Власник, очевидно, хотів уникнути оплати за планове технічне обслуговування й вирішив зробити його сам. Під час підйому автомобіля домкратом для початку роботи він пробив піддон картера.

На інших авто цю деталь можна досить швидко та легко замінити, однак це не стосується кросовера Mazda CX-90. Технік пояснив, що піддон картера — це не просто штампований шматок металу, а один з силових елементів конструкції. Робота з його заміни потребує демонтажу двигуна й коробки разом з підрамником й займає близько 12 годин.

Сучасні автомобілі стають технологічно складнішими, тому далеко не кожен компонент зараз такий простий, як раніше. Те що здається легкою роботою, тепер може швидко перетворитись на неочікувані фінансові витрати. Цей власник CX-90 переплатив майже в 50 разів дорожче, ніж вартість обслуговування, якої він сподівався уникнути.