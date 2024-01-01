Власник Tesla Cybertruck платить 25 000 доларів за пошук вандала

Власник розбитого автомобіля Tesla Cybertruck у Новаті, штат Каліфорнія, пропонує винагороду в розмірі 25 000 доларів за інформацію, яка допоможе заарештувати підозрюваного. Як повідомляє Carscoops, під час вчинення злочину зловмисник потрапив щонайменше на дві камери відеоспостереження.

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Повідомляється, що правоохоронці вже розпочали його пошук. За даними поліції, підозрюваний був у капюшоні та масці, коли він вперше з’явився на території помешкання близько 4:22 ранку, мабуть, оглядаючи територію. Згодом він повернувся трохи більше ніж через годину й наклеїв шматок клейкої стрічки на одну з камер відеоспостереження будинку.

Можливо, він просто не знав про дві інші камери біля вхідних дверей. Вони зафіксували, як вандал йде про під’їзній доріжці перед тим, як порізати всі чотири шини. Наостанок він взяв великий шматок бетону й поцілив ним в лобове скло.

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Цікаво, що вандал залишив записку з написом: “Замініть усі шини. Небезпечно їздити”. Власник автівки Джейсон Беделл розказав журналістам KTVU, що нападник повинен понести покарання й розчарований обуренням на власників Tesla.

“Прийти в мій дім і спланувати такий напад, ця людина небезпечна і повинна понести наслідки за те, що вона зробила. Зараз я трохи приголомшений, і я стурбований тим, що він може повернутися, і це неприємне відчуття, коли моя сім'я тут, мій маленький син. Усі ці люди, які розчаровані урядом, Tesla та DOGE, спрямовують агресію не на тих. Вони спрямовують свій гнів на своїх сусідів. Вони спрямовують його лише на працюючих людях. Більшість із цих людей, які купили ці електромобілі, є демократами”, — сказав він.