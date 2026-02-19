Власник Toyota RAV4 вчинив курйозну аварію

На відео, котре поширює Carscoops видно, як світло-блакитний кросовер виїжджає на перехрестя та раптово зупиняється перед іншим автомобілем, змушуючи його водія різко гальмувати.

Замість того щоб безпечно продовжити рух, водій різко натискає на акселератор, звертає вбік і виїжджає на тротуар, ледь не зачепивши опору освітлення. Через кілька секунд автомобіль починає рухатися заднім ходом і повертається на проїжджу частину, перекриваючи рух транспорту в обох напрямках.

Ланцюгова ДТП через невдалий рух назад

Найсерйозніші наслідки спричинив саме маневр заднім ходом. Кросовер врізався в передню частину сріблястого седана, після чого той зіткнувся з іншим автомобілем, що рухався назустріч. Після зіткнення водій знову рушив уперед і вдруге заїхав на тротуар, що ще більше ускладнило ситуацію на дорозі.

Причини інциденту залишаються невідомими

Офіційної інформації про обставини події або стан водія наразі немає. Також невідомо, чи були технічні несправності автомобіля, чи інцидент став наслідком помилки кермувальника. Фахівці з безпеки дорожнього руху наголошують, що подібні ситуації часто пов’язані з втратою контролю, неправильним оцінюванням відстані або панічною реакцією під час стресу.

Безпека на дорозі — ключовий фактор

Експерти радять водіям регулярно перевіряти свої навички керування та не ігнорувати ознаки втоми або втрати концентрації. У складних ситуаціях головне зберігати спокій і діяти передбачувано для інших учасників руху. Інцидент вкотре нагадує, що навіть у звичайних міських умовах неконтрольовані маневри можуть миттєво створити небезпечну ситуацію для всіх навколо.