Власник вантажівки зробив унікальний глушник, але поліція оцінила його штрафом

Нинішнього вівторка 27-тонна вантажівка для перевезення квітів німецькими дорогами розбудила тихе курортне містечко Бад-Мюнстерайфель оглушливим звуком, що за характером скидався на гуркіт моторів від перегонів на автотреку. Як повідомляє районний відділ поліції Ойскирхена адміністративного округу Кельн, це викликало інтерес її патрульних з Бад-Мюнстерайфеля.

Фурору з-поміж жителів німецького містечка той звук не досяг, але поліцейських зацікавив. Під час подальшого огляду з’ясувалося, що вантажівка була обладнана клапанною системою вихлопу, якою зручно керувати натисканням кнопки з місця водія.

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Пристрій обійшов усі системи звукопоглинання та створив статичний шум понад 110 децибелів, що приблизно еквівалентно звуку реактивного літака на зльоті десь поряд. Вразило їх і те, що вихлопну трубу водій-модифікатор зробив з нержавіючої сталі й простягнув під автомобілем. Мала вона 15 метрів завдовжки та у діаметрі 12 сантиметрів.

Патрульні зробили висновок: технічно – сумнівно, візуально – амбітно, конструкційно – незаконно. Зауваження стосувалися того, що на додаток до шумового забруднення, такі об’єкти становлять реальну небезпеку для дорожнього руху – звукові сигнали інших учасників дорожнього руху можуть бути заглушені.

Фото: Polizei Euskirchen

Подібне звукове поширення не тільки дратує, воно небезпечне. Крім того, величезна гучність може призвести до пошкодження слуху. Виявлено й інші технічні невідповідності та є підозри про кримінальні порушення.

Отож, вантажівку затримали, звісно, вже без вантажу, який повезли іншим транспортом. Автомобіль ретельно перевірять на відповідність технічному стану. 34-річному водієві довелося на місці сплатити штраф у понад 1000 євро.

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Перевізник зіткнеться з додатковими витратами, оскільки керування заслінкою також обійшло систему очищення вихлопних газів. Окрім цього, слідство також виявило докази можливого підроблення тахографа – це може стати серйозним кримінальним злочином у комерційних вантажних перевезеннях.

Водіям варто зробити висновок з цього уроку: краще не привертати увагу до своєї вантажівки, створюючи в прямому й переносному значенні занадто багато шуму – тихіше їдеш, швидше приїдеш.