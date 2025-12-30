Власник витратив майже 2 млн доларів, аби перетворити свою Ferrari на "звіра": фото, відео

Як пише Carscoops, автомобіль належить американському колекціонеру, який поставив перед собою нетипову мету — створити найдосконаліший Ferrari 412 з усіх можливих, не озираючись на бюджет чи заводські обмеження.

5000 годин і жодного компромісу

Роботою над проєктом займалася студія Otsuka Maxwell Design (OMD). Загальний час створення — понад 5000 годин ручної праці. Стандартний Ferrari 412 ніколи не вважався іконою бренду, але ця версія виглядає настільки цілісно та продумано, що легко може змагатися з сучасними моделями Ferrari за візуальним ефектом і харизмою. Оригінальний силовий агрегат зник без сліду. На його місці з’явилося щось значно серйозніше.

Сучасний V12 у класичному кузові

Головна зірка цього Ferrari — 6,5-літровий атмосферний V12 F140GA від Ferrari 812 Superfast. Щоб двигун гармоніював із класичним характером 412-го, його оснастили спеціальними клапанними кришками з ретро-стилізацією. Під вінтажною зовнішністю ховається повністю сучасна “начинка”.

Систему безпосереднього впорскування замінили на портове впорскування, а повітря до циліндрів подають 12 індивідуальних дросельних заслінок. Повітрозабірник і камера виготовлені з карбону, що не лише покращує потік повітря, а й додає естетики моторному відсіку. Усе налаштовано так, щоб цей V12 не просто виглядав ефектно, а працював як витвір інженерного мистецтва.

Механіка там, де її ніколи не було

Ferrari 812 ніколи не випускався з механічною коробкою передач, але це не зупинило авторів проєкту. OMD взяла автоматичну трансмісію від Ferrari 599 GTB і перетворила її на шестиступінчасту “механіку” з відкритою кулісою. Результат — рідкісне поєднання сучасного V12 і класичного водійського досвіду, якого сьогодні майже не існує навіть у самій Ferrari.

Зовнішність: класика, доведена до ідеалу

Екстер’єр пофарбований у глибокий відтінок Superfast Gold у поєднанні з чорними акцентами. Бампери отримали більш стриманий і витончений дизайн, крила стали ширшими, а висувні фари виглядають сучасніше, не втрачаючи ретро-шарму. Автомобіль їздить на кастомних 18-дюймових кованих дисках Brixton, які ідеально вписуються в пропорції кузова, не порушуючи класичного силуету.

Інтер’єр на рівні Rolls-Royce

Салон — окрема історія. Тут немає жодного “звичайного” матеріалу. Обробка виконана з нової шкіри, алькантари та монгольського кашеміру, вартість якого сягає близько 1000 доларів за ярд. Такий самий килим можна зустріти в автомобілях Rolls-Royce. Сидіння з карбоновими спинками, спеціально розроблені перемикачі, цифрова панель приладів та сучасна мультимедійна система виглядають органічно, а не як стороннє втручання. Інтер’єр не кричить про сучасність — він м’яко її демонструє.

Коли реставрація стає мистецтвом

Цей Ferrari 412 — не просто дорогий проєкт і не спроба створити “рестомод заради хайпу”. Це приклад того, як глибока повага до класики може поєднуватися з інженерною сміливістю та безкомпромісною увагою до деталей. У результаті з’явився автомобіль, який Ferrari ніколи не випускала, але який цілком міг би носити емблему італійського бренду.