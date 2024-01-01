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Власники Cadillac тепер зможуть отримати вечерю з ресторану на заднє сидіння свого авто

Компанія Cadillac співпрацює з трьома елітними ресторанами, аби власники електричного Escalade у Нью-Йорку мали змогу замовити собі вечерю в автомобіль.
Власники Cadillac Escalade IQ зможуть отримати ресторанні страви на задньому ряду свого авто - Auto24

ФОТО: Carscoops|

Cadillac Escalade IQ

Данило Северенчук
logo10 квітня, 13:10
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Бренд Cadillac розширює свій досвід “Cadillac of Reservations” завдяки співпраці з елітними ресторанами в Беверлі-Хіллз, Маямі та Сан-Франциско, аби задовільнити потреби власників електричних Escalade.

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Передбачається, що власники електричних преміальних кросоверів матимуть змогу влаштуватись на задньому ряду сидінь з увімкненими функціями масажу та підігріву й насолодитись меню з п’яти вишуканих страв. Водночас звукова система авто програватиме унікальний саундтрек спеціально для кожної з них.

Ця опція стане корисною для людей, які цінують приватність й не хочуть перебувати в переповненому ресторані. Власники Escalade IQ зможуть спробувати “Cadillac of Reservations” з 24 по 26 квітня, аби скуштувати страви італійського ресторану La Dolce Vita в Беверлі-Хіллз.

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