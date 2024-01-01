Власники Cadillac тепер зможуть отримати вечерю з ресторану на заднє сидіння свого авто

Бренд Cadillac розширює свій досвід “Cadillac of Reservations” завдяки співпраці з елітними ресторанами в Беверлі-Хіллз, Маямі та Сан-Франциско, аби задовільнити потреби власників електричних Escalade.

Читайте також: Оголошено вартість Cadillac Visitiq 2026

Передбачається, що власники електричних преміальних кросоверів матимуть змогу влаштуватись на задньому ряду сидінь з увімкненими функціями масажу та підігріву й насолодитись меню з п’яти вишуканих страв. Водночас звукова система авто програватиме унікальний саундтрек спеціально для кожної з них.

Ця опція стане корисною для людей, які цінують приватність й не хочуть перебувати в переповненому ресторані. Власники Escalade IQ зможуть спробувати “Cadillac of Reservations” з 24 по 26 квітня, аби скуштувати страви італійського ресторану La Dolce Vita в Беверлі-Хіллз.