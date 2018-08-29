Масові махінації з реєстрацією дизельгейтних Volkswagen Golf Sportwagen поки що не мають ніяких наслідків ні для імпортера, ні для покупців авто з "нечистими" документами.

Як уже повідомлялось раніше, на автомобільному ринку України стався неординарний випадок масової фальсифікації сертифікатів відповідності на цілу партію автомобілів Volkswagen, поставлених з Мексики. Йдеться про 2800 автомобілів Volkswagen Golf Sportwagen (Variant) з дизельними двигунами, які були перенаправлені в Україну після “дизельгейта” в США. Їх давно встигли розмитнити і розпродати, але з'ясувалося, що не всі документи на них були “чистими”. Реестрацію авто обіцяли анулювати.

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Минуло вже декілька місяців з моменту виявлення фальсифікацій та визнання такого факту з боку офіційного імпортера автомобілів. Зараз ця справа розслідується правоохоронними органами. Поки що жодного рішення не знайдено. Втім, Начальник Головного Сервісного Центру МВС Владислав Криклій зазначив, що люди, які добросовісно придбали ці автомобілі, не повинні постраждати. “Реєстрація цих автомобілів не була анульована, ми чекаємо на рішення правоохоронних органів”, - зазначив він.

В той же час до самого процесу сертифікації автомобілів в Україні виникає надто багато питань. Генеральний директор Всеукраїнської асоціації автоімпортерів та дилерів Олег Назаренко пропонує Україні в односторонньому порядку визнавати сертифікати на автомобілі виробників Європи, Японії та США.

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“Уявіть ситуацію: німці сертифікують цей свій “Мерседес”, коли його виготовляють, на відповідність усім європейським нормам, а потім наші доморощені фахівці в Україні починають перевіряти, чи правильний цей “Мерседес”, чи не шкідлива шкіра на його сидіннях. Це взагалі смішно”, – вважає пан Назаренко.