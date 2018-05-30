Впровадження фото- відео фіксації порушень Правил дорожнього руху буде актуальне і для власників автомобілів з іноземною реєстрацією. Їм теж надсилатимуть листи щастя.

Запуск системи фото- відео фіксації порушень Правил дорожнього руху буде стосуватись усіх автомобілістів, навіть тих, що використовують авто на іноземній реєстрації, стверджують в МВС.

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Начальник Головного сервісного центру МВС України Владислав Криклій повідомив, що в разі виявлення првовопрушення зафіксованого в режимі фото- відео фіксації за участю авто на іноземній реєстрації постанова буде направлена на адресу людини, на яку виписаний страховий поліс. “МСТБУ надасть нам таку інформацію”, сказав пан Криклій.

В той же час в законі “Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування сфери паркування транспортних засобів”, прийнятого Верховною Радою України 21 грудня 2017 року говориться про те, що до адміністративної відповідальності за порушення зафіксовані в автоматичному режимі “…притягається особа, яка ввезла такий транспортний засіб на територію України”.

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Також в законі детально описаний і сам механізм вручення постанови особі, яка ввезла транспортний засіб на територію України. Цей обов’язок покладається на органи Державної прикордонної служби України.