Власники Honda скаржаться, що турбодвигуни часто виходять з ладу, і компанія про це знала

Як повідомляє Carscoops, серед моделей, що постраждали є Honda Accord 2018–2022, Honda Civic 2016–2022, Honda CR-V 2017–2022, Acura RDX 2021–2022 та Acura TLX 2019–2022 років випуску. Їх двигуни можуть бути схильні до перегріву та виходу з ладу прокладки головки блоку циліндрів.

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Власники стверджують, що японський автовиробник знав про проблему, але не повідомив своїх клієнтів. Позов нещодавно було подано в Каліфорнії, і в ньому зазначено шістьох позивачів.

У ньому стверджується, що Honda не змогла належним чином розробити двигуни з турбонаддувом, які можуть витримувати високий рівень стиснення та нагрівання, стверджуючи, що прокладка головки блоку циліндрів “схильна до розтріскування”.

Коли це стається, охолоджувальна рідина двигуна може потрапити в головку блоку циліндрів та безпосередньо в циліндри. В результаті вона може змішуватись з моторною оливою, що призведе до повної відмови двигуна. Декілька власників повідомили, що вже зіткнулися з такою поломкою.

Одна позивачка, Тіффані Річардсон, описує, як у лютому 2023 року вийшла з ладу прокладка головки блоку циліндрів на її Honda Accord 2018 року випуску. Вона стверджує, що охолоджувальна рідина просочилася в циліндри, і ремонт коштував їй 1397 доларів.

Всього через два місяці, за словами позивачки, вона зіткнулася з другою проблемою, коли охолоджувальну рідину знову виявили в першому циліндрі, що призвело до додаткових 1216 доларів на ремонт. У позові також згадуються десятки скарг, поданих до Національної адміністрації безпеки дорожнього руху (NHTSA) за останні роки, багато з яких детально описують аналогічні поломки прокладки головки блоку циліндрів.

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Адвокати переслідують японський бренд за порушення явних та неявних гарантій, порушення законів про захист прав споживачів численних штатів та незаконне збагачення. Вони вимагають суду присяжних, оскільки домагаються відповідальності за те, що, на їхню думку, є поширеним дефектом двигуна.