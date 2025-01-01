Влітку автомобілі дешевшають: дослідження

Ринок уживаних автомобілів сезонний, тобто залежить від пори року, місяця і навіть свят. Тож в деякі періоди затишшя на ринку можна отримати не лише більший вибір транспортних засобів, але й знижені ціни. Ця тенденція особливо помітна влітку й взимку, коли кількість зацікавлених покупців значно зменшується.

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У червні – найнижча активність покупців

Дослідження carVertical — компанії, що займається аналітикою автомобільних даних — виявило, що активність покупців на ринку вживаних автомобілів коливається протягом року. Найменше автомобілів було перевірено на платформі carVertical у червні — 7,6% від усіх звітів про історію, придбаних користувачами компанії за рік. Далі йде грудень — 7,8%, а на травень припадає 8% звітів.

«Зниження активності покупців у травні й червні можна пояснити сезонними тенденціями на авторинку. Після зими інтерес до купівлі автомобілів зазвичай зростає, бо покупці прагнуть замінити свої транспортні засоби. Проте з наближенням літа активність знову сповільнюється, адже багато людей надають перевагу подорожам і активному відпочинку, а не купівлі автомобіля» — пояснює Матас Бузеліс, експерт авторинку з carVertical.

Протягом літнього сезону чимало продавців пропонують знижки на старі моделі, щоб звільнити місце для нових надходжень. Це надає покупцям ідеальну можливість для заміни транспортних засобів, адже вони можуть придбати новіший автомобіль за привабливою ціною.

Найпопулярніші місяці для купівлі — це жовтень (9,3% усіх перевірок carVertical), листопад (8,8%) і вересень (8,7%). Чимало покупців поспішають придбати транспортний засіб до зими, що робить осінь надзвичайно активним періодом на ринку вживаних автомобілів. Проте підвищений попит у цей час також призводить до зростання цін, тож покупці мають бути готові витратити більше, якщо купують восени.

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Кінець року — сприятливий час для зміни автомобіля. Щоб виконати план продажів і розпродати старі моделі перед Новим роком, автосалони часто пропонують знижки чи додаткові стимули.

«Більшість людей не схильна купувати автомобіль напередодні свят. Оскільки продаж транспортного засобу потребує більше часу в цей період, покупці можуть мати кращі позиції для торгу й отримати вигіднішу ціну» — пояснює пан Бузеліс.

Для бізнесу кінець фінансового року часто є поштовхом оновити автопарк, що призводить до збільшення кількості корпоративних транспортних засобів на ринку.

Після завершення зими ринок стає активнішим, а водії починають шукати нові транспортні засоби. Помітивши зростання інтересу покупців, продавці не так охоче поступаються в ціні.

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Попри те, що зимові й літні місяці можуть пропонувати чудові можливості для пошуку автомобіля за привабливою ціною, експерти радять не поспішати з покупкою.

Методологія

У дослідженні компанія carVertical проаналізувала реальні звіти про історію, придбані користувачами компанії у 2024 році. Щоб визначити, які місяці були найактивнішими на ринку вживаних автомобілів, загальну кількість перевірок історії розділили на місяці, що дозволило отримати уявлення про сезонні тенденції в активності покупців.

Працюючи в 30 країнах, carVertical використовує дані з понад 900 міжнародних баз — зокрема, дані правоохоронних органів, національних і державних реєстрів, фінансових установ і порталів оголошень. Опрацьовуючи мільйони звітів про історію автомобілів щороку, компанія надає інформацію, прогнози й тенденції на ринку вживаних автомобілів.