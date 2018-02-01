Дорожня ситуація, що могла закінчитись жахливою аварією, перетворила одного з її учасників на справжнього героя екшн-фільму, завдяки його майстерності в управлінні автомобілем.

Ситуація, що потрапила в об’єктив бортового відеореєстратора – доволі типова. А от те, що трапилось далі, більш схоже на кадри з голівудського фільму. Водій Subaru виявився справжнім каскадером, майстром самоконтролю та більш, ніж вправним водієм.

Один з учасників руху, водій кросовера темного кольору, в останню мить вивернув кермо, аби з’їхати з траси. Ледь не втрапивши у розмежувальний відбійник, він на чималій швидкості зіткнувся зі сріблястим універсалом Subaru Impreza, що рухався у тому ж напрямку. При цьому водій кросовера не повернув кермо назад, продовжуючи рухатись дорогою по діагоналі та виштохнув Subaru на узбічча. З боку від проїжджої частини був крутий схил, на який і втрапив сріблястий універсал. Не збавляючи швидкості, “каскадер” на Subaru проїхав схилом та повернувся на дорогу, попутно протаранивши автомобіль винуватця цього незапланованого трюку.

На відео помітно, що якийсь час обидва автомобілі продовжують рух дорогою, певно водії знаходяться у шоковому стані, що й не дивно. Після такого хочеться поздоровити водія Subaru з гідним виходом з критичної ситуації.

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