Водій автобуса у Кам'янському взагалі не мав "прав", але пасажирську машину водив

Якщо точніше, то воно було, мало відповідні відкриті категорії, але при ретельнішому розгляді виявилося фальшивим. Про це на своїй сторінці розповідає ресурс місцевої газети "Sobitie".

Поліція завершила досудове розслідування стосовно 45-річного мешканця Кам'янського. З’ясовано, що він професії водія ніде не вчився. Він не мав не тільки відкритої категорії водія автобуса, але й найнижчої в посвідченні категорії, що дозволяють керувати мопедом чи скутером.

Документ у невстановлених осіб з відкритими категоріями на управління автобусом та іншими транспортними засобами чоловік торік замовив за 7000 гривень. Невідомі не обманули – після отримання грошей вони вислали посвідчення поштою.

Відтак, 45-річний чолов’яга сів за кермо пасажирської машини. Щоправда, ні марку автобуса, ні підприємство, де він працював, не вказано. Не виключено, що це могла бути його власна багатомісна машина і він займався нерегулярними перевезеннями.

Не виключено, що такий керманич міг спокійно управляти шкільним автобусом. Втім, це тільки припущення.

Зазначається, що водію-самозванцю повідомлено про підозру за ст. 358 Кримінального кодексу України – підроблення та використання свідомо підробленого документа. Обвинувальний акт уже скеровано до суду.