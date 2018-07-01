Що призвело до цього конфлікту – невідомо, однак можна з упевненістю стверджувати, що двоє чоловіків були не праві, коли вирішили голіруч атакувати автомобіль.

Пригода трапилась у Флоріді, США. Двоє чоловіків досить агресивно підступали до водія автомобіля BMW, намагаючись витягти його з машини, однак обоє зазнали поразки.

Опис до відео не пояснює, що призвело до конфлікту між трьома чоловіками. Не виключено, що чоловіки, які атакували автомобіль, відстоювали правду і переслідували негідника, однак усе може бути й навпаки.

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На перших кадрах ми бачмо, як двоє чоловіків намагаються витягти з машини водія, однак той відразу зайняв оборонну позицію і стримував атаки з-за керма.

Те, що трапилось далі, схоже на кадри з фільму, от тільки молодик, що добряче вдарився об асфальт, наврядчи був каскадером, готовим до екстремальних трюків.

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