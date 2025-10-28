Водії не здогадувалися, яке пальне їм продавали на АЗС біля Броварів

ФОТО: БЕБ Київщини|
АЗС демонтували "під корінь", але це не остання акція - популяція нелегальних заправок висока
Розслідування перебуває на досудовому етапі. Як повідомили детективи регіонального управління БЕБ у Київській області, автозаправку ліквідовано.
Достеменно з'ясовано, що ця АЗС "здійснювала діяльність із порушенням вимог чинного законодавства". На ній продавали пальне сумнівної якості, а також:
- без будь-яких дозвільних документів;
- без ліцензій на роздрібну торгівлю;
- без паспортів якості;
- без підтвердження походження пального.
У ході розслідування проведено санкціонований обшук. За його результатами демонтовано та вилучено два резервуари для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тис. літрів пального.
Ліквідація нелегальної АЗС розпочалася засвітла, а закінчилася уже в сутінках. Фото: БЕБ Київщини
Також під час обшуку зроблено виїмку фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніки, чорнові записи та готівку.
Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.