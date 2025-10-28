Укр
Ру

Водії не здогадувалися, яке пальне їм продавали на АЗС біля Броварів

Нелегальних автозаправних станцій з продажу фальсифікованого пального сумнівної якості стає менше: цього разу таку АЗС закрили у Броварському районі Київщини.
Київщина ставить рекорди з нелегальних АЗС - Auto24

ФОТО: БЕБ Київщини|

АЗС демонтували "під корінь", але це не остання акція - популяція нелегальних заправок висока

Валентин Ожго
logo28 жовтня, 09:20
logo0
logo0 хв

Розслідування перебуває на досудовому етапі. Як повідомили детективи регіонального управління БЕБ у Київській області, автозаправку ліквідовано.

Читайте також Бориспіль позбувся "бодяжної" АЗС

Достеменно з'ясовано, що ця АЗС "здійснювала діяльність із порушенням вимог чинного законодавства". На ній продавали пальне сумнівної якості, а також:

  • без будь-яких дозвільних документів;
  • без ліцензій на роздрібну торгівлю;
  • без паспортів якості;
  • без підтвердження походження пального.

У ході розслідування проведено санкціонований обшук. За його результатами демонтовано та вилучено два резервуари для зберігання пального, два паливно-розподільні комплекси та понад 12 тис. літрів пального.

Ліквідація нелегальної АЗС розпочалася засвітла, а закінчилася уже в сутінках. Фото: БЕБ Київщини

Також під час обшуку зроблено виїмку фінансово-господарської документації, комп’ютерної техніки, чорнові записи та готівку.

Досудове розслідування триває. Встановлюється повне коло осіб, причетних до незаконної діяльності.

#Пальне #Фото #Новини #Дороги #Законодавство