Водії похилого віку зможуть перевіряти своє здоров'я перед поїздкою за кермом

Встановлено, що крім проблем з пам'яттю, у похилому віці погіршується просторове сприйняття та концентрація уваги. Цей чинник безпосередньо впливає на водіння, що і змусило вчених взятися за розробку.

Як пише err.ee, проєкт знаходиться на стадії розробки та пошуку фінансування. Створюваний додаток дозволить людям похилого віку самостійно перед поїздкою перевіряти свій стан. В першу чергу увагу – просторове сприйняття та швидкість реакції.

Читайте також Легендарний американський далекобійник потрапив у жахливу аварію: всі подробиці

Доктор медицини Яак Ару у програмі Vikerhommik підкреслив, що аварії за участю молодих водіїв найчастіше пов'язані з перевищенням швидкості, алкоголем та наркотиками, а у літніх людей – з розсіяною увагою та погіршенням просторового та тимчасового сприйняття.

"Важливо звертати увагу не тільки на кількість ДТП, а й на їх причини. Літній водій може не помітити автомобіль, що стоїть попереду, або на парковці наїхати на дитячий візок. Тут справа не в навичках, а в сприйнятті", – пояснив Ару.

Читайте також Далекобійник проїздив на одній машині 63 роки та 14 мільйонів кілометрів: як вони виглядають зараз

При цьому вчений додав, що не можна повністю покладати відповідальність на сімейних лікарів чи Департамент транспорту, оскільки вони мають обмежені ресурси. Навіть чинного в Естонії правила, згідно з яким літні водії повинні кожні п'ять років проходити перевірку стану здоров'я, може бути недостатньо.

"Зрештою кожен сам повинен оцінювати, чи він може сьогодні сісти за кермо", – підкреслив він.

Саме для самоконтролю розробляється додаток. Яак Ару разом з командою прагне його зробити простим у користуванні. Крім Ару, в групу розробників входять студент-психолог, експерт зі штучного інтелекту та досвідчений ІТ-фахівець. Розробники також вивчають подібні тести, що використовуються в Англії, Швеції та Швейцарії.

Читайте також У Європі нестача водіїв: беруть дітей та жінок

Для аналізу стану готовності можуть використовуватися присутні у машині екран або телефон, на якому водій може пройти кілька простих тестів. Наприклад, чи зможе він оцінити тривалість сигналів або швидкість руху автомобілів. Це допоможе зрозуміти, чи готова людина сьогодні сісти за кермо.

Люди мали б залюбки користуватися подібним додатком. Він буде гарним помічником не тільки людям похилого віку, але й будь-кому, в т.ч. молодим. Для досконалості додатку вчені звернулися до тестів, що використовуються в Англії, Швеції та Швейцарії.

"Старі люди часто педантичніші у дотриманні правил, ніж молоді. Якщо вони зрозуміють, що це знижує ризик аварій і робить їх самих та інших більш захищеними, то чому б і ні?" – додає вчений.

Читайте також Тепер у Європі навіть безстрокові "права" підлягають обміну

За його словами, зустрічаються й уперті водії, які не хочуть відмовлятися від водіння, навіть попри заборону лікарів. Тут уже ніякий додаток не допоможе, оскільки такий тип людей складно змусити, але суспільство має обговорювати цю тему, а родичі – бути готовими втрутитися.

Вчений зазначає, що програма не змінить світ, але вона може суттєво покращити життя людей похилого віку і знизити ризики на дорогах для всіх учасників дорожнього руху.