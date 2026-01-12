Водій Range Rover з ухилянтами проривав кордон з Румунією

Автомобіль мав іноземну реєстрацію. Під управлінням невідомого цей потужний кросовер рухався у напрямку українсько-румунського кордону.

Як повідомляє пресслужба ДПСУ, водій проігнорував вимогу військовослужбовців зупинитися. Він навпаки – прискорив швидкість та "здійснив небезпечний маневр у бік прикордонного наряду".

Нелегальний перетин кордону зірвався

З подальших дій того керманича стало зрозуміло, що він напролом намагався подолати лінію інженерно-загороджувальних споруд. Мета – незаконно покинути територію України та виїхати до Румунії.

Через таран загороджувального паркану Range Rover пошкодив бампер та втратив номерний знак. Фото: ДПСУ

Замах на життя також інкримінують

Ось тільки дії ці вже кваліфікуються за кількома важкими статтями Кримінального кодексу. Окрім організації незаконного перетину кордону групою осіб та сприяння їх нелегальному переміщенню, є замах на життя людей при виконанні службових обов'язків.

"Під час маневрування порушник травмував одного з прикордонників. Унаслідок цього військовослужбовець отримав важкі множинні тілесні ушкодження. Потерпілого госпіталізували та прооперували, наразі загрози його життю немає", – йдеться у повідомленні ДПСУ.

Від пішого наряду порушники втекли на кросовері.

Шістьох пасажирів знайшли

У ході розшукових заходів прикордонники спільно зі співробітниками Нацполіції відшукали транспортний засіб. Водій загнав Range Rover у лісову смугу й покинув його на околиці одного з населених пунктів.

Пошуки виявилися наполовину результативними. Невдовзі правоохоронці затримали шістьох порушників, які перебували в авто під час спроби прориву кордону.

Лінія інженерно-загороджувальних споруд перед прикордонною смугой не підкорилася потужній машині переправника. Фото: ДПСУ

Водій ще "в бігах", але це ненадовго

Щодо водія поки нічого невідомо, його пошуки тривають, але це вже не буде проблемою – подібні технології відпрацьовані. Також встановлюється походження автомобіля.

Які припущення

У редакції Авто24 припускають, що автомобіль використовувався як трансфер для підвозу ухилянтів до кордону в місце пішого переходу поза пунктом пропуску. Однак у дорозі на підході до кордону транспортний засіб був на законних підставах зупинений у режимній зоні прикордонним нарядом, що в плани "переправника" не входило. От і закрутилося.

Ймовірно, цей автомобіль ввезений як гуманітарна допомога, або ж як транспортний засіб для власного користування чи на продаж. Не виключено, що й для таких незаконних операцій. Втім, може бути класична відповідь – автівку могли викрасти з Благодійного фонду чи його власника.