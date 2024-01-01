Водій Tesla вижив після того, як на дах його авто перекинулася фура з причепом

Як зазначає Carscoops, кадри з наслідками аварії вже ширяться мережею. На них зображена біла Model 3, затиснута під напівпричепом. Дах автівки був затиснутий настільки сильно, що неможливо одразу повірити у той факт, що водій електромобіля вцілів.

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Помітно, що стійки втиснулись в салон приблизно на 30 см. Повідомляється, що власник автівки отримав лише декілька неглибоких порізів та синців. На щастя він не перевозив пасажирів, оскільки, судячи з уламків, вони б усі загинули.

У своєму дописі в X, діловий партнер водія електромобіля @MensurMVisuals, сказав, що Model 3 їхав по шосе, коли вантажівка поруч з ним не впоралася з керуванням і перекинулася на електромобіль.

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Він додав, що водій Tesla був настільки вражений потужністю Model 3, що через три тижні придбав абсолютно нову Tesla. Коментарі в соціальних мережах розділилися між тими, хто вважає, що виняткова міць Tesla врятувала життя водія, й тими, хто вважає, що водієві просто пощастило.