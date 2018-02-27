У YouTube з'явилось нове дорожнє відео з неймовірним маневром важкої вантажівки. Водій зміг уникнути зіткнення виконавши екстренну "переставку" чи так званий "об'їзд лося".

У цьому відео ми навряд чи бачимо приклад першокласної вправності водія вантажівки – справа скоріше у неймовірному везінні.

Різко змінити полосу руху важко навіть на легковому автомобілі. Як правило, це закінчується втратою контролю над автомобілем, принаймні на деякий час – машину заносить, вона обертається, а може й перекинутись. Добре, якщо автомобіль обладнано електронними системами стабілізації, тоді втримати керування дещо легше. Однак водію цього автомобіля довелось виконувати несподіваний маневр з максимальними ускладненнями. По-перше, він був за кермом важкої вантажівки. По-друге, ніякими допоміжними системами автівка не обладнана, більше того – у ній навіть кермо крутити не так просто. І, нарешті, простір для маневру був вкрай обмеженим.

Однак водій, очевидно, народився у сорочці, адже, незважаючи на усі ці завади, зумів оминути усі перешкоди та вивести автомобіль цілим та неушкодженим. І, що не менш важливо – не збив жодного водія, що повиходили зі своїх вантажівок, нудьгуючи у заторі. Що ж, судячи з усього у той день доля зібрала у одному місці щасливчиків.

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