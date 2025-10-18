Водій за кермом вантажівки тренувався з гантеллю, але штраф отримав не за це

Випадковий кадр зроблено камерою на автодорозі A1 у дощову погоду поблизу Веттера. Про це з посиланням на поліцію Дортмунда повідомляє wa.de.

Обидва телефони у справі фігурують, але стоять незайманими в тримачах над панеллю приладів. До них водій навіть не торкається, що вже добре. Однак фізична вправа з гантеллю у лівій руці під час руху важкої фури – вже щось нове.

І сміх, і гріх, але подібне небезпечне

На перший погляд, це здається трохи кумедним, але поліція Дортмунда застерігає – подібні вправи водія під час руху становлять серйозну небезпеку.

"Фізичні вправи важливі. Особливо, якщо ви багато сидите на роботі! Але, будь ласка, не робіть цього так, як цей водій, радарне фото якого спантеличило", – нагадують у поліції.

На зображенні показано піксельне фото водія вантажівки Iveco S-Way. Він під час руху виконує невелике тренування з гантелями. Саме в цей момент чоловіка спіймали на перевищенні швидкості.

Сидяча робота потребує фізичних вправ, але "гратися з гантелями" на перевищених швидкостях та ще й на слизькій дорозі в дощ не варто. Фото: Polizei Dortmund



Гантелі не телефон, за них не штрафують

Речник поліції Дортмунда заявив, що чоловік їхав приблизно на 9 км/год швидше і це стало підставою для фотофіксації. Однак поліція використовує цю справу як можливість попередити про іншу небезпеку.

У відомстві наголошують, що відволікання уваги все ще є однією з основних причин аварій на дорогах. Чи то мобільний телефон, планшет, суперечка з пасажиром чи просто тренування.

Звісно, водія покарають, штраф виписали, але тільки за перевищення швидкості. Гантелі у справі про порушення не фігурують.

"Про фізичні вправи під час руху з гантеллю водію боятися нічого – це не є злочином чи порушенням ПДР. Це не карається, але під час руху від такого варто утриматися", – заявили в поліції.

Прогноз редакції Авто24

У редакції Авто24 цей випадок проаналізували й дійшли до висновку, що невдовзі зміни у європейському правовому полі можуть статися й подібне заборонять. Як це вже зроблено щодо телефонів у руці чи біля вуха.

Свого часу зміни внесли щодо їжі під час руху, нині це також під забороною. В деяких країнах Євросоюзу вже розглядають питання заборони водіям вантажного транспорту палити цигарки.

Так що чекаємо: гантелі та інші вправи під час руху невдовзі європейські парламентарі внесуть в порядок денний.