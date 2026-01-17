Фура, що незаконно везла мільйони цигарок, "погоріла" на другому номерному знаку

Вирок суду Великої Британії білоруському водієві вантажівки Андрію Сіліванюку виявився суворим – позбавлення волі на два роки та сім місяців. Однак, як зазначає kentonline.co.uk, цей термін може суттєво зменшитися.

До речі, на відміну від українських судів, британське правосуддя не приховує прізвищ як підозрюваних арештованих осіб, так і уже засуджених – конкретно вказує ім'я, прізвище, вік, громадянство.

Цигарки у схованці водієві не належали

Інцидент з білим Volvo FH на польських номерних знаках та її водієм Андрієм Сіліванюком стався в порту Дувра 5 червня 2025 року. Офіційно фура доставляла автомобільні запчастини для заводу Bentley і в цьому нічого дивного не було. Однак…

Як стало відомо суду, водія вантажівки зупинили на в'їзді до порту, він пред'явив документи на свою законну партію з 14 піддонів автомобільних запчастин. Однак співробітники прикордонної служби виявили незаконну вивезену партію в кількості 6 349 800 цигарок, захованих у вантажних ящиках серед законного вантажу автомобільних запчастин.

Попри те, що водій стояв на своєму, мовляв, не знає як той вантаж там опинився, в це не повірили, бо тут виявилося ще кілька серйозних порушень. Втім, усім було зрозуміло: він про тютюнові вироби знає, але не є їх власником. Це потім підтвердилося.

Незаконно вивезена партія 6 349 800 сигарет сховали у ящиках, складених серед законного вантажу автомобільних запчастин. Фото: HMRC

Номерний знак обертався з кабіни

Інспектори помітили, що реєстраційний номер транспортного засобу не збігався з реєстраційним номером на колісній арці кабіни. Так виявили обертовий механізм.

Було помічено, що навколо передньої частини кронштейна номерного знаку була розміщена кабельна стяжка. Вона дозволяла обертати та міняти номерний знак. Справжній номерний знак був на зворотному боці того, що був виставлений на показ.

В залі суду водієві співчували, але ув'язнили

На слуханні щодо оголошення вироку в п'ятницю, 9 січня, прокурор Раджеш Пабарі заявив, що підсудний відіграв "значну роль" в операції.

"Він був довіреним членом команди, перевозив велику кількість сигарет і керував транспортним засобом, розробленим таким чином, щоб його не викрили. Це був контрабандний автомобіль або ж автомобіль, пристосований для цього", – сказав Раджеш Пабарі.

Роберт Левак, захисник, заявив, що немає жодних доказів того, що 34-річний Сіліванюк був причетний до подібних злочинів раніше. Він одружений батько трьох дітей з міста Брест, який не мав попередніх судимостей, але "Він діяв за вказівкою. Має бути певний рівень довіри, але існує ієрархія, і він опинився б десь на її дні".

Суддя помилувати водія не міг

Виносячи вирок, суддя Деніел Стівенсон сказав далекобійнику, що це вже другий подібний випадок, з яким він мав справу за останні місяці, коли сигарети контрабандою ввозили в країну, заховані в автомобільних запчастинах. Це свідчить про те, що за це несуть відповідальність "люди, які вище за вас в організації".

Андрій Сіліванюк керував вантажівкою, оснащеною механізмом "обертання та заміни" номерного знака. Фото: HMRC

Тобто суддя не визнав водія організатором контрабанди, а лише як співучасника, який діяв як кур'єр, мотивований особистою фінансовою вигодою. Не було надано жодних доказів того, що водій знав про масштаби інших численних операцій, і для нього це було "одноразовим" підзаробітком.

Однак суддя заявив, що тримання під вартою неминуче і – ув'язнив Сіліванюка на два роки та сім місяців. Однак насправді цей термін буде меншим.

Британський карт-бланш спростить ув'язнення

Річ у тім, що в Великій Британії нині діє положення про 40%. Ця норма введена для зменшення переповненості в'язниць, і водій польської фури, ймовірно, відбуде за ґратами не заявлений термін, а трохи більше 12 місяців, перш ніж буде звільнений і депортований.