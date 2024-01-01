Водій Mercedes-Benz eActros 600 під зав'язку затарився пивом і три ночі гасав вулицями Мюнхена 

Попит на пиво в дні свята виявився особливо високий. Окрім хмільного напою з пивоварні, долучений до обслуговування цього важливого заходу акумуляторний eActros 600 змінював діжу на продовольчий рефрижератор і перевозив кренделі.

Пекарня Höflinger і Müller виробляла кренделі у дві зміни в додатковій пекарні на Олімпійському майданчику неподалік від Октоберфесту. До столу, як йдеться в пресрелізі виробника, вантажівка їх доставляла практично без затримки, щойно випеченими.

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Водії працювали позмінно, міняючи напівпричепи. Вночі компанія Lettl Transportation доставляла пиво державної пивоварні Hofbräuhaus Munich. eActros 600 ходив з напівпричепом-цистерною об’ємом 27 500 літрів. У рамках практичного випробування електрична вантажівка відправлялася до пивоварні кожного вечора протягом трьох днів.

На пивоварні фура з діжею завантажувалася й рушала по розробленому маршруту. Розливати напій доводилося в резервуари біля наметів Hofbräu в чотирьох місцях. Загалом було поставлено майже 82 000 літрів свіжого пива.

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Таким же чином тільки вже вдень доставляли кренделі. Пекарня Höflinger і Müller й понині доставляє кренделі в Cannstatter Wasen у Штутгарті, покладаючись на свої вантажівки Mercedes-Benz.

Магістральник eActros 600 для перевезень на далекі відстані не підводить. Висока місткість батареї понад 600 кіловат-годин (звідси позначення моделі 600) і нова, особливо ефективна електрична ведуча вісь власного виробництва дозволяє електричній вантажівці долати 500 кілометрів без проміжної зарядки. Цей діапазон досягається в практичних умовах експлуатації із повною масою автопоїзда 40 тонн.

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Досвід використання вже проказав, що залежно від стилю водіння та маршруту eActros 600 зможе долати понад 1000 кілометрів на день. Проміжне заряджання під час встановлених законом перерв у водія, дозволяє це зробити.

Тягач eActros 600 4x2 із повною масою автопоїзда 40 т має три акумуляторні батареї по 207 кВт-год кожна. Вони пропонують загальну встановлену потужність 621 кВт-год.