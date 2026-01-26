Чому водневий Mercedes-Benz NextGenH2 матиме тираж всього 100 машин: відео

За словами розробників, Mercedes-Benz NextGenH2 можна сміливо вважати наступним кроком у розвитку вантажних перевезень на базі водню. В рамках обмеженого дрібносерійного виробництва буде виготовлено й передано в експлуатацію клієнтам всього 100 автомобілів десь під фініш 2026 року.

Як йдеться в релізі виробника, тут будуть використані перевірені часом паливні елементи з клітинною структурою та технологія рідкого водню, запозичені з вантажівки Mercedes-Benz GenH2 першого покоління. Окрім цього, задіють вдосконалені інноваційні рішення технічної безпеки.

Читається також З утилітарного Unimog зробили розкішний позашляховик

Що особливого пропонується

Нове у вантажівці NextGenH2: ключові серійні компоненти електричного Mercedes-Benz eActros 600, такі як інтегрована електрична вісь, аеродинамічно оптимізована кабіна ProCabin, інтерактивна панель приладів Multimedia Cockpit Interactive 2 та найновіші системи допомоги у безпеці.

"Окрім рішень на основі акумуляторної електростанції, водневі приводи мають вирішальне значення для сталого перетворення нашої галузі. З NextGenH2 Truck ми робимо наступний технологічний крок у розвитку вантажівок на паливних елементах. Ми прагнемо впровадити невелику серію з великим запасом ходу та майже готовою до виробництва технологією для щоденних транспортних операцій з кінця 2026 року", – уточнив генеральний директор Mercedes-Benz Trucks Ахім Пухерт.

Вантажівка NextGenH2 оснащена найновішими передовими системами безпеки, а також відповідає чинним стандартам кібербезпеки. Фото: Daimler Truck

Що з запасом ходу

Команда інженерів зберегла перевірені сильні сторони вантажівки Mercedes-Benz GenH2 першого покоління. Як пригадуєте, та технологія з використанням рідкого водню забезпечує запас ходу понад 1000 кілометрів на одному баку при повному завантаженні.

Читаєте також Відтепер Unimog працюватимуть у селі, в полі та на фермі

Перевірений паливний елемент BZA150 з центральним розташуванням елементів перетворює водень на електричну енергію на борту.

При температурі -253 градуси Цельсія рідкий водень має значно вищу щільність енергії порівняно з газоподібним воднем, що дозволяє зберігати більше водню, суттєво збільшуючи запас ходу та забезпечуючи продуктивність, порівнянну зі звичайними дизельними вантажівками.

Скільки водню напакується у два баки

Місткість двох резервуарів для рідкого водню була збільшена порівняно з першим поколінням Mercedes-Benz GenH2 Truck, завдяки чому тепер можна заправити загалом до 85 кг водню.

Заправка можлива з обох боків, оскільки обидва резервуари з'єднані. Використовуючи стандарт заправки sLH2, розроблений Daimler Truck та Linde, вантажівку можна заправити рідким воднем протягом 10–15 хвилин — так само безпечно, швидко та просто, як заправка сучасних дизельних вантажівок.

Читайте також Mercedes-Benz оновив Vito та Sprinter



Технологія паливних елементів надійна

Паливний елемент BZA150 від cellcentric — спільного підприємства Daimler Truck та Volvo Group — залишається серцем системи приводу NextGenH2 Truck. Два блоки паливних елементів працюють як подвійна система із загальною потужністю 300 кВт (по 150 кВт кожен) та компактно інтегровані в моторний відсік під кабіною.

Вантажівка NextGenH2 пропонує високий рівень вражень від керування та ергономіки, нарівні зі своїм електричним аналогом eActros 600. Фото: Daimler Truck

Споживання водню становить в середньому від 5,6 кг/100 км до 8 кг/100 км, а повна загальна маса автомобіля коливалася від 16 до 34 тонн. Поки що машину обкатають клієнти та зроблять свої висновки, за результатами яких будуть прийняті відповідні рішення про масове виробництво.

Читайте також Шикарний Mercedes-Benz буде возити коней елітних порід: відео

Без викидів та гуркоту

Під час роботи паливний елемент генерує електричну енергію шляхом реакції між воднем (H₂) та киснем (O₂). Разом із буферною батареєю це живить електродвигуни, інтегровані в e-axle, забезпечуючи потужну тягу. Єдиним викидом від цього процесу є чиста водяна пара.

Торік NextGenH2 тестували в екстремальних умовах у Швейцарських Альпах під час зими та влітку, створивши найскладніші експлуатаційні сценарії. Фото: Daimler Truck

Серцем системи накопичення енергії є високовольтний акумулятор, розроблений Daimler Truck, із встановленою потужністю 101 кВт⋅год. Цей літій-залізо-фосфатний (LFP) акумулятор служить буфером для паливного елемента та накопичує енергію під час рекуперації.

NextGenH2 Truck використовує той самий ефективний власноруч розроблений електричний ведучий міст, що й в eActros 600, з 4-ступінчастою коробкою передач (включаючи дві передачі заднього ходу) для оптимальної подачі потужності в будь-який час.