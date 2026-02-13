Volkswagen готує новий Atlas: прем’єра вже у квітні

Atlas залишається другим найпродаванішим автомобілем Volkswagen у США, тому оновлення для бренду стратегічно важливе. З тизеру стає очевидно, що новий Atlas багато в чому перегукується з китайським Teramont Pro, який показали раніше, зазначає Auto24.

Попри новий кузовний метал, модель зберігає ту саму колісну базу — 2 980 мм, як і попередник. Спереду з’явилася масивна розділена решітка радіатора, яку обрамляють світлодіодні фари з С-подібними світловими акцентами. Нижче розташовані вертикальні повітряні завіси та широкий повітрозабірник із ромбоподібним візерунком.

У профіль Atlas отримав виразну плечову лінію, масивні колісні арки та пластиковий захист по периметру кузова. Лінія бокового скла піднімається догори, додаючи динаміки силуету. Задня частина поки що прихована камуфляжем, однак помітні спойлер і світлова панель на всю ширину. Бампер має вигнуту форму з декоративними елементами по обидва боки від зони кріплення фаркопа.

Салон: ставка на технології

Інтер’єр офіційно ще не розкритий, але якщо орієнтуватися на китайську версію, Atlas отримає повністю цифрову кабіну. Очікується цифрова панель приладів, великий “плаваючий” дисплей мультимедійної системи та окремий екран для переднього пасажира. Модель побудована на платформі MQB Evo — модернізованій архітектурі, яку використовують і в інших новинках бренду.

Новий турбомотор EA888 evo5

Під капотом очікується нове покоління добре відомого 2,0-літрового турбованого бензинового двигуна EA888 evo5. У потужнішій конфігурації цей агрегат розвиває 268 к.с. та 349 Нм крутного моменту. Для порівняння, нинішній Atlas оснащується мотором EA888 evo4 з віддачею 269 к.с. і 370 Нм.

Існує ймовірність, що для американського ринку крутний момент можуть підняти приблизно до 400 Нм, як у китайського Teramont Pro. Оновлений Atlas не обіцяє революції, але отримує свіжий дизайн, модернізовану технічну базу та, ймовірно, більш технологічний салон. Повноцінна прем’єра в Нью-Йорку має розкрити відповіді на всі існуючі питання.