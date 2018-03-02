Офіційна прем’єра довгоочікуваного кросовера відбудеться 23 березня у Китаї.

Незадовго до офіційної прем’єри в Пекіні 23 березня Volkswagen оприлюднив відео, на якому показав частково закамуфльований Touareg нового покоління. Плівкою закриті світлові прибори, передня та задня частина машини. Натомість середина повністю відкрита. Автомобіль їздить на тестах по дорогах Іспанії.

Дизайн авто перекликається з більшою моделлю Atlas, яку німецький концерн вивів для продажу в Північній Америці. Втім, автомобіль без камуфляжу вже засвітився на знімках папарацці.

Дивіться відео нового покоління Volkswagen Touareg:

Трохи пізніше з’явились і фото салону новинки. На них видно віртуальну 12,3-дюймову панель приладів, широкі повітряні дефлектори, шикарний салон світлого кольору. Дизайн інтер’єру витриманий у тому ж “рубленому” стилі, що й зовнішність Фольксвагену Туарег.

Нагадаємо про переваги німецьких автомобілів.