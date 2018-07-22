Volkswagen Transporter/Multivan/Caravelle T4 - один з найпопулярніших "бусів" в Україні. Його не так часто можна зустріти з європейськими номерами. Справа в тому, що в Європі ці автомобілі теж цінують і не продають задешево.

Випускався Volkswagen T4 з 1990 по 2003 рік. За цей час він завоював величезну популярність. Випуск наступного покоління фольксвагенівських "бусів" – Т5 привів до стрибка попиту на Т4 і зростання цін на нього на вторинному ринку. Головними перевагами T4 вважають дешевизну експлуатації, практичність і феноменальну надійність.

Читайте також: Skoda Superb "на бляхах" – з прицілом на утилізацію

Volkswagen T4 мав безліч модифікацій. Були пасажирські, вантажні та вантажопасажирські версії. Також випускалися T4 з довгою базою, високі і з бортовими кузовами

Зараз за Volkswagen T4 на українській реєстрації продавці просять від 3 000 до 15 000 доларів. Варіанти "на бляхах" пропонуються в ціновому діапазоні від 1 000 до 5 000 доларів. Але пропозицій авто на іноземній реєстрації значно менше.

Кузов Volkswagen Transporter

Кузов Volkswagen T4 вимагає догляду і періодично потребує антикорозійної обробки. Найбільш слабкі місця – стики передніх крил і порогів. Якщо при появі перших ознак корозії їх не обробити, вони дуже швидко прогнивають наскрізь. Вартість переварки частин порогів і крил з подальшим фарбуванням обходиться в 300-800 доларів в залежності від ступеня ушкоджень і апетитів сервісу.

Кузовні роботи – це завжди дорого і не завжди якісно. Краще знайти примірник, що не знищений корозією

При належному догляді і періодичному проведенні антикорозійної обробки кузова Volkswagen T4 служать дуже довго. Зараз досить часто трапляються екземпляри перших років випуску з абсолютно неушкодженими корозією кузовами.

Двигуни Volkswagen T4

Зустріти Volkswagen T4 з бензиновими двигунами досить складно. Переважна частина цих машин ранніх років випуску обладнані дизельними двигунами об'ємом 1,9 або 2,4 літра. Пізніше з'явилися дизельні двигуни об'ємом 2,5 літра.

Читайте також: Чи варто купувати Volkswagen Passat B5 "на бляхах"

Одним з найпростіших, найнадійніших і найменш динамічних є атмосферний дизельний двигун об'ємом 1,9 л. з індексом 1Х. При своєчасному обслуговуванні і використанні якісного палива і мастила він здатний проїхати без яких-небудь втручань 600-800 тис. км. Фахівці рекомендують міняти в ньому мастило кожні 10 тис. км, а ремінь ГРМ кожні 60 тис. км. Заміна ременя ГРМ обходиться в 60-100 доларів в залежності від “оригінальності” самого ременя і ролика, а також апетитів СТО.

Простий дизельний двигун вважають найнадійнішим

Дизельний двигун 1,9 л, що оснащений турбонаддувом з індексом ABL, який також встановлювався на ранні версії Volkswagen T4, теж добре себе зарекомендував. Від свого атмосферного побратима він відрізняється набагато кращими динамічними показниками, але платити за це доводиться моторесурсом. Серйозні втручання будуть потрібні при 400-600 тис. км пробігу. Коли пробіг складає 250-300 тис. км, виходить з ладу турбонагнітач. Його відновлення обходиться в 250-500 доларів.

Іноді у цих двигунів з'являються тріщини між сідлами клапанів і форкамерами. З часом вони досягають сорочки охолодження, через що автомобіль перегрівається або пускає густу білу пару через вихлопну трубу. Бюджет на усунення такої несправності легко перевалює за 1 000-1 500 доларів.

Чотирициліндровий турбодизель ABL теж відносно надійний, але має більше шансів на поломку

Атмосферний дизель об'ємом 2,4 л. з маркуванням AAB вважається не найкращим варіантом для Volkswagen T4. Його недоліки – відносно велика витрата палива і іноді виникають проблеми з п'ятим циліндром.

Конструкція сорочки охолодження виконана таким чином, що останній циліндр охолоджується гірше за інші, через що, особливо при регулярних сильних навантаженнях, він швидше виходить з ладу. Ремонт п’ятициліндрового двигуна обходиться трохи дорожче, ніж чотирьохциліндрового.

Дизельний двигун 2,4 л. не відрізняється економічністю і має деякі конструктивні недоліки

Вище цінуються Volkswagen T4 з наддувними дизельними двигунами об'ємом 2,5 л. Кілька модифікацій, широкі можливості для чіп-тюнінгу, хороші динамічні показники і економічність роблять T4 з такими двигунами дуже привабливими.

Volkswagen T4 з турбодизелем на 2,5 л. є найдорожчими

Недоліки у 2,5-літрових дизелів теж є, і головні з них – дорожнеча обслуговування і підвищені вимоги до якості палива. Наприклад, заміна ременя ГРМ обходиться вже в 100-150 доларів, раз на 150-300 тис. км пробігу вимагає заміни демпферний маховик (400-600 доларів тільки за деталь). Близько 250-300 служить турбонагнітач, відновлення якого обходиться в 250-400 доларів.

Коробки передач Фольксваген Транспортер

Автоматичні коробки передач на Volkswagen T4 зустрічаються вкрай рідко. Переважна більшість машин обладнані механікою, яка досить рідко приносить неприємності.

Найслабкіше місце всіх механічних коробок – пластикові втулки в механізмі перемикання. Їх нормальний ресурс – близько 100 тис км. Потім важіль перемикання починає хитатися, чіткість перемикань втрачається і виникає ризик пошкодження деталей усередині коробки передач. Заміна пластикових втулок обходиться в 20-50 доларів.

Механічні коробки передач рідко виходять з ладу

Іноді, особливо на версіях з потужним двигуном, трапляються несправності, що пов'язані з заклинюванням заднього підшипника первинного валу. Ремонт виходить дорогим, оскільки підшипник, що заклинив, псує алюмінієвий корпус коробки передач. Вартість усунення такої несправності можна порівняти з вартістю коробки з розбирання – 400-600 доларів.

Підвіска Volkswagen Transporter

Добре пристосована до українських доріг підвіска – одна з головних переваг Volkswagen T4. Господарі цих автомобілів часто поєднують заміну кульових опор, рульових тяг, наконечників тяги стабілізатора разом зі втулками з плановою заміною ременя ГРМ. Все це міняють кожні 60 тис. км пробігу. Бюджет на планове обслуговування передньої підвіски – 150-300 доларів.

У передній підвісці регулюється не тільки розвал і сходження. З допомогою регулювання торсіонів можна змінювати висоту кузова

Задня підвіска вимагає втручання тільки у випадку виходу з ладу амортизаторів або осідання пружин. Відбувається це досить рідко і сильно залежить від того, наскільки важкі вантажі доводиться возити.

Задня підвіска може постраждати лише через часті і сильні перевантаження

Електрика Volkswagen T4

Ранні версії Volkswagen T4 можуть доставляти неприємності. що пов'язані хіба з віком автомобіля. В іншому, характерних для T4 поломок, пов'язаних з електричною частиною, не спостерігається.

Читайте також: BMW X5 "на бляхах" – гарячий розрахунок

Гірші справи з пізніми версіями, обладнаними дизельними двигунами 2,5 л. Якщо автомобіль піддавався чіп-тюнінгу, можливі проблеми з блоком управління двигуном. Також у надувних п’ятициліндрових двигунах періодично виходить з ладу датчик масової витрати повітря, клинить клапан EGR (його найчастіше просто відключають) і виникають проблеми з проводкою, якої в підкапотному просторі багато.

Рекомендація “Авто24”

Популярністю Volkswagen Transporter-Multiven-Caravelle T4 користується цілком заслужено. Багато хто вважає його більш надійним і менш витратним, ніж Volkswagen T5. Але знайти автомобіль в хорошому стані не так просто.

У випадку з експлуатацією "на бляхах" вкладення в ремонт, особливо кузовний, недоцільні, а T4 без серйозних дефектів коштують дорого. Тому при сильно обмеженому бюджеті краще знайти доступне авто з українською реєстрацією і поступово привести його в гарний стан, адже запчастини коштують не дорого і фахівців, які знають всі тонкощі ремонту та обслуговування Volkswagen T4, досить багато.

Читайте також: Який автомобіль на єврономерах обрати: приклади