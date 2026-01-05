Volkswagen відкриває нову еру інтер’єрів: дебют салону нового покоління з ID. Polo

Оновлений інтер’єр задає стиль усім майбутнім моделям лінійки ID. Основний акцент зроблено на простому та зрозумілому керуванні. Volkswagen повертає фізичні кнопки для ключових функцій, доповнюючи їх новими дисплеями з чіткою графікою та логічною структурою меню.

Матеріали стали якіснішими, з активним використанням переробленого вмісту, а загальне сприйняття салону — теплішим і “живішим”.

Більше комфорту та нові цифрові можливості

Разом із новою архітектурою інтер’єру ID. Polo отримав і наступне покоління програмного забезпечення. Воно відкриває доступ до таких функцій, як керування однією педаллю, вдосконалені асистенти паркування та нове покоління системи Travel Assist.

“Pure Positive”: міжкласовий комфорт у компактному форматі

Volkswagen продовжує традицію пропонувати рівень комфорту, характерний для вищих класів, навіть у компактному сегменті. Новий ID. Polo створений у рамках дизайнерської мови Pure Positive — з акцентом на спокій, дружність і позитивні емоції. Тканинні вставки на панелі приладів і дверях, приємні на дотик поверхні та продумана ергономіка формують затишну атмосферу, яку дизайнери описують як “автомобіль-друг”.

Горизонтальна архітектура та великі екрани

Кокпіт ID. Polo має чітку горизонтальну орієнтацію. Два великі дисплеї розташовані на одній лінії зору:

10,25-дюймовий цифровий кокпіт за кермом

майже 13-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи

Центральний дисплей легко доступний і для переднього пасажира, а кнопки клімат-контролю та аварійної сигналізації винесені в окрему панель під екраном. Нове багатофункціональне кермо отримало чітко структуровані кнопки, а між підсклянниками та лотком для смартфона з’явився поворотний контролер гучності — простий і знайомий елемент керування.

ID.Light

Світлова система ID.Light зазнала серйозного оновлення: тепер інтерактивна світлова смуга простягається не лише по всій ширині панелі приладів, а й переходить на передні двері. Окрему увагу дизайнери приділили деталям, які викликають емоції. Усередині команди Volkswagen їх називають “секретним соусом”.

Ретро-дисплеї з духом 1980-х

Однією з таких деталей стали ретро-дисплеї. Одним натисканням кнопки цифрова панель приладів може змінити вигляд на стилізовані екрани, що нагадують Golf I 1980-х років. Це легкий і грайливий натяк на спадщину бренду, який створює емоційний зв’язок між минулим і електричним майбутнім.