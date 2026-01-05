Volkswagen відкриває нову еру інтер’єрів: дебют салону нового покоління з ID. Polo

ФОТО: Volkswagen|
Салон нового Volkswagen ID.Polo
Оновлений інтер’єр задає стиль усім майбутнім моделям лінійки ID. Основний акцент зроблено на простому та зрозумілому керуванні. Volkswagen повертає фізичні кнопки для ключових функцій, доповнюючи їх новими дисплеями з чіткою графікою та логічною структурою меню.
Матеріали стали якіснішими, з активним використанням переробленого вмісту, а загальне сприйняття салону — теплішим і “живішим”.
Більше комфорту та нові цифрові можливості
Разом із новою архітектурою інтер’єру ID. Polo отримав і наступне покоління програмного забезпечення. Воно відкриває доступ до таких функцій, як керування однією педаллю, вдосконалені асистенти паркування та нове покоління системи Travel Assist.
“Pure Positive”: міжкласовий комфорт у компактному форматі
Volkswagen продовжує традицію пропонувати рівень комфорту, характерний для вищих класів, навіть у компактному сегменті. Новий ID. Polo створений у рамках дизайнерської мови Pure Positive — з акцентом на спокій, дружність і позитивні емоції. Тканинні вставки на панелі приладів і дверях, приємні на дотик поверхні та продумана ергономіка формують затишну атмосферу, яку дизайнери описують як “автомобіль-друг”.
Горизонтальна архітектура та великі екрани
Кокпіт ID. Polo має чітку горизонтальну орієнтацію. Два великі дисплеї розташовані на одній лінії зору:
- 10,25-дюймовий цифровий кокпіт за кермом
- майже 13-дюймовий сенсорний екран мультимедійної системи
Центральний дисплей легко доступний і для переднього пасажира, а кнопки клімат-контролю та аварійної сигналізації винесені в окрему панель під екраном. Нове багатофункціональне кермо отримало чітко структуровані кнопки, а між підсклянниками та лотком для смартфона з’явився поворотний контролер гучності — простий і знайомий елемент керування.
ID.Light
Світлова система ID.Light зазнала серйозного оновлення: тепер інтерактивна світлова смуга простягається не лише по всій ширині панелі приладів, а й переходить на передні двері. Окрему увагу дизайнери приділили деталям, які викликають емоції. Усередині команди Volkswagen їх називають “секретним соусом”.
Ретро-дисплеї з духом 1980-х
Однією з таких деталей стали ретро-дисплеї. Одним натисканням кнопки цифрова панель приладів може змінити вигляд на стилізовані екрани, що нагадують Golf I 1980-х років. Це легкий і грайливий натяк на спадщину бренду, який створює емоційний зв’язок між минулим і електричним майбутнім.