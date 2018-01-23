Продажи в сегменте кроссоверов растут гораздо быстрее, чем в других классах. Неудивительно, что Volkswagen стремительно увеличивает число предлагаемых SUV.

Одной из премьер, запланированных на Парижский автосалон 2018 года, является компактный внедорожник Volkswagen T-Cross. Он будет меньше и дешевле соплатформенного Volkswagen T-Roc.

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Ожидается, что новый бюджетный внедорожник поступит в продажу уже в конце 2018 года. Технические подробности будут раскрыты во время официальной презентации, но уже сейчас известно, что новинка будет обладать широким спектром силовых установок. Вполне вероятно появление гибридной и электроверсии.