Електричні Volkswagen Transporter та Caravelle отримають повний привід та збільшений запас ходу

VW Commercial Vehicles оголосив про технічну видозміну e-Transporter та e-Caravelle, які з'являться з системою 4Motion (повний привід) на початку 2026 року.

Однак, зазначає eurotransport.de, конкретні календарні дати не вказано. Це може бути січень чи лютий, а то й весь перший квартал. Почекаємо.

Їхати буде все далі і далі

Обидві моделі отримають оновлену батарею. Цей накопичувач електроенергії матиме більший запас ходу та швидший час заряджання.

Корисна місткість акумулятора зросла з 64 до 70 кВт⋅год. Розробники обіцяють на такому запасі силового потенціалу 374 кілометрів пробігу.

Простої на зарядці мінімізуються

До збільшеного запасу ходу варто приплюсувати скорочений час заряджання. На зарядній станції постійного струму потужністю 125 кВт тяговий акумулятор тепер можна зарядити від 10 до 80 відсотків приблизно за 30 хвилин. Це економить майже десять хвилин порівняно з попередньою версією.

Довгоочікувана версія 4х4 на підході

Розробники пообіцяли кращі ходові можливості завдяки системі повного приводу 4Motion. Це поліпшить зчеплення з дорогою, що особливого значення набуває в ці зимові дні через ожеледицю.

Снігові перемети також можна буде краще долати завдяки приводу на передні та задні колісні пари.

Система пропонується у трьох варіантах продуктивності:

100 кВт (136 к.с.)

160 кВт (218 к.с.)

210 кВт (286 к.с.)

У новій версії до звичного заднього двигуна додано електродвигун на передній осі. Оскільки електроприводні блоки не з'єднані механічно, крутний момент доступний миттєво.