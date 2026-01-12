Volvo оголошує глобальне відкликання електромобілів через проблеми з акумуляторами

Ситуація загострилася на тлі багатомільярдного позову, поданого іншою дочірньою структурою Geely проти Sunwoda через дефекти якості акумуляторних елементів, пише CarNewsChina. Volvo підтвердила наявність потенційних ризиків безпеки у 10 440 електрокросоверів EX30 у Великій Британії.

Загалом проблема охоплює 33 777 автомобілів EX30, у яких використовуються елементи Sunwoda. За внутрішніми оцінками, приблизно 0,02% акумуляторних елементів можуть перегріватися, що в окремих випадках створює ризик теплового розгону та займання.

Пожежа в Бразилії стала тривожним сигналом

Питання безпеки набуло особливої гостроти після інциденту в листопаді 2025 року, коли Volvo EX30 загорівся в дилерському центрі в Масейо, Бразилія. Автомобіль було повністю знищено, а для ліквідації пожежі знадобилися 11 пожежників і чотири пожежні машини. Хоча Volvo не підтвердила прямий зв’язок між пожежею та дефектами акумулятора, інцидент прискорив запуск екстрених заходів.

Тимчасові обмеження для власників

У відповідь Volvo розіслала термінові повідомлення власникам EX30 у Великій Британії, США, Австралії та Південній Африці. До впровадження повноцінної програми відкликання компанія рекомендувала обмежити заряджання акумулятора до 70% ємності. Цей запобіжний крок має знизити ризик перегріву, однак він суттєво скорочує реальний запас ходу — що викликало невдоволення серед власників, які платили за повну функціональність електромобіля.

Офіційне відкликання в Південній Африці

Національна комісія з захисту прав споживачів Південної Африки вже оголосила про відкликання 372 автомобілів Volvo EX30. Воно охоплює моделі 2024–2026 років з одним електродвигуном і збільшеним запасом ходу, а також повноприводні версії з двома моторами. Volvo South Africa підтвердила, що йдеться про потенційний дефект високовольтних акумуляторів, який у рідкісних випадках може призвести до перегріву під час заряджання до високого рівня.

Позов Geely проти Sunwoda: мільярдні претензії

26 грудня 2025 року Viridi E-Mobility Technology — дочірня компанія Geely, відповідальна за акумуляторні системи — подала позов проти Sunwoda на суму 2,31 мільярда юанів (приблизно 323 мільйони доларів США). У позові йдеться про дефекти акумуляторних елементів, поставлених у період з червня 2021 року по грудень 2023 року, які призвели до фінансових втрат, сервісних кампаній і репутаційних ризиків.

Проблеми в інших брендів Geely

Sunwoda вже раніше опинилася в центрі скарг. Модель Zeekr 001 WE86, оснащена цими елементами, отримала численні звернення клієнтів щодо зниженої швидкості заряджання та некоректного відображення запасу ходу. У відповідь Zeekr була змушена запустити так звану “Зимову кампанію” — з безкоштовною перевіркою та заміною акумуляторів. За неофіційними оцінками, це коштувало бренду понад 1 мільярд юанів.

Удар по репутації Volvo

Volvo, яка десятиліттями будувала імідж одного з найбезпечніших автовиробників у світі, нині стикається з серйозним репутаційним викликом. Попри заяви компанії про те, що кількість інцидентів “дуже низька”, а ризик “вкрай рідкісний”, довіра частини клієнтів уже похитнулася. Особливе роздратування викликає тимчасове обмеження заряджання — для багатьох власників це означає фактичну втрату частини функціоналу електромобіля.

На тлі рекордних продажів Geely

Скандал розгортається на фоні рекордних показників Geely Holding. За даними китайського видання Security Times, у 2025 році група продала 4 116 321 автомобіль — на 26% більше, ніж роком раніше. Це п’ятий рік поспіль стрімкого зростання, а продажі електрифікованих моделей перевищили 2,29 мільйона одиниць. Volvo Car Group у 2025 році реалізувала 710 042 автомобілі, з яких 323 294 — моделі на нових джерелах енергії, що становить майже половину всіх продажів бренду.

Що далі

Найближчим часом Volvo має представити детальний план глобального відкликання та остаточні технічні рішення. Від того, наскільки швидко й прозоро компанія впорається з кризою, залежить не лише доля EX30, а й довіра до бренду в епоху масової електрифікації.