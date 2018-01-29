Шведський виробник вантажівок Volvo Trucks заявив про намір розпочати виготовлення електричних вантажівок – одночасно з випуском Tesla Semi.

У 2019 році Volvo Trucks розпочне продавати електричні вантажівки в Європі, повідомляє цей шведський виробник на своєму сайті. Перші дослідні зразки будуть введені в експлуатацію вже цього року.

"Електричні вантажівки значно знижують рівень шуму та вихлопів, а також відкривають нові методи управління логістикою, - говориться у повідомленні. - Більше перевезень можна організувати вночі, тому вантажівки не будуть брати участь у дорожньому русі в час пік".

Швидше за все, на ринок вийдуть моделі середньої вантажопідйомності.

"Електромобіль повністю відповідає довгостроковим планам компанії Volvo Trucks щодо розвитку міст та зниження шкідливих викидів", - говорить Клаус Нільссон, президент Volvo Trucks.

Нагадаємо, що вантажний тягач Tesla Semi також почне продаватись у 2019 році.