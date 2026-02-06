Вони виробляли Porsche та Mercedes-Benz, а тепер перейшли на бойові машини

Ситуація така, що переважна частина виробників та постачальників запчастин шукають способи уникнути масових звільнень.

Як пише moto.pl, лише за два попередні роки заводи такого сегмента виробництва оголосили про понад 100 000 звільнень, що негативно впливає на місцеві громади та економіку.

Компанії з виробництва автозапчастин вже кілька років перебувають у глибокій кризі. Нині вони постали перед вибором: або подальші масові звільнення, або зміна частини свого бізнес-профілю. Багато компаній обирають останнє, зосереджуючись на військовому виробництві.

Краще працювати, ніж закриватися

Крок хоча й вимушений, але виважений та виправданий. Тут найважливішим є те, що підприємство не втрачає кваліфікований персонал та зберігає робочі місця, сповна перепрофільовуючи потужності на виробництво компонентів та транспортних засобів для використання збройними силами.

Бронетранспортери замість спортивних машин

Першою процедуру перепрофілювання розпочала фінська компанія Valmet Automotive, яка раніше збирала автомобілі та компоненти для таких брендів, як Saab, Porsche, Mercedes-Benz та Opel. Вона також виробляла спортивні моделі Valmet Raceabout.

Зараз компанія трансформує свій завод в Уусікаупункі й вже у другій половині 2026 року планує у співпраці з Patria розпочати виробництво бронетранспортерів.

Хто ще планує "мілітаризуватися"

В подібне "перелицювання" вже спрямували свої зусилля виробники та постачальники автомобільних компонентів як от Schaeffler, Mahle, Webasto та Freudenberg. Вони планують зайнятися виробництвом деталей та систем для оборонної промисловості.

Автопром рятують воєнні контракти

Таким чином заводи намагаються "втриматися на плаву". Враховуючи те, що нині йде активна модернізація європейських армій і взято курс на осучаснення колісних, гусеничних транспортних та бойових машин, таке перепрофілювання врятує як заводи, так і ринок праці.